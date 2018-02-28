28 Şubat 2018 Çarşamba13 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:09Güneş 07:34Öğle 13:23İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 118.951 0.10
  • Altın: 160,988 -0.45
  • Dolar: 3,7995 -0.15
  • Euro: 4,6396 -0.38

MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı

»
MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gökhan Açıkkolu'nun göreve iade edilmediğini, vefat ettiği için idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.
MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Tekin, Gökhan Açıkkolu'nun masumiyeti tespit edildiği için değil, vefat ettiği için açığa alınma tedbirinin kaldırıldığını belirtti.

Tekin ayrıca, Gökhan Açıkkolu'nun FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karinelerin Bakanlıkta mevcut olduğunu belirtti.

İşte Yusuf Tekin'in açıklamaları:

1-2. Dün ve bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında 19.07.2016 tarihinde Bakanlığımızca açığa alınan ve daha sonra adli makamlarca gözaltına alında tutulduğu sırada vefat eden Gökhan Açıkkollu hakkında tamamen idare hukuku bilmeyen ve okuduğunu anlamakta zorlananların ürettiği haberler yer aldı.

3. Her ne sebeple olursa olsun bir insanın can kaybı üzüntü vericidir. Bu nedenle yakınlarına başsağlığı dilerim.

4. Söz konusu haberlerde ve paylaşımlarda bu öğretmenin Bakanlığımızca açığa alındığı, daha sonra gözaltında iken vefat ettiği ancak vefat eden öğretmenin masum olduğunun anlaşıldığı ifadeleri yer almaktadır.

5. Ancak haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen öğretmenin FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karineler Bakanlığımızda mevcuttur.

6. Gökhan Açıkkolu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı DMK 98. Maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için için hakkında Bakanlığımızca yürütülen idari tedbirin uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır.

7. Kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK'nın 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından Bakanlığımızca kişinin görevden uzaklaştırma tedbiri KARARI kaldırılmıştır.

8. Yani yapılan şey kişi artık devlet memuru olmadığı için yapılması gereken zorunlu bir idari işlemdir. İlgili öğretmen "suçsuz" falan bulunmamıştır.

9. İlgili haberleri yapanlar keşke resmi yazımızı bir hukukçu ile paylaşsalar ve görüş alsalardı. Kuşkusuz iyiniyetli olsalardı bunu yaparlardı. Kamuoyuna duyurulur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin resmen duyurdu ve ilk kez kabul etti!Çin’in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmek için gerekli teknolojiyi geliştirme sürecini hızlandırdığı açıklandı.
Putin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduPutin canlı yayında duyurdu: İlk grup tahliye olduDünya, Suriye Doğu Guta'da bir türlü hayata geçmeyen ateşkesi beklerken ilk tahliye haberi geldi.
ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' çıkışına AB ayarı!Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü 'yüzyılın anlaşması'ndaki maddeleri değiştirmesine ikna etmek için AB ülkelerinin, ABD ile müzakere niyeti olduğunu belirtti.
BM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM'nin Afrin açıklamasında dikkat çeken YPG detayıBM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, kritik açıklamalarda bulundu.
Mehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıMehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, hayrete düşürdü.
Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Cümbüş ittifakı” önerdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi eylemsiz doçent olarak hayata devam eder” diye karşılık verdi...
  • Devlet kurumunda iğrenç olay! Bakanlık devreye girdi28 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
  • Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim28 Şubat 2018 Çarşamba 16:30
  • Abdullah Gül'den dikkat çeken 28 Şubat mesajı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:45
  • MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:32
  • Kuru yük gemisinde patlama: Ölü ve yaralılar var28 Şubat 2018 Çarşamba 15:30
  • Doğu Ekspresi'nde bir vagon gözaltı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • 15 Temmuz'da havada İncirlik detayı28 Şubat 2018 Çarşamba 15:27
  • Talabani'nin partisi zor günler geçiriyor28 Şubat 2018 Çarşamba 15:24
  • Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı!28 Şubat 2018 Çarşamba 15:21
  • Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak?28 Şubat 2018 Çarşamba 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri