MEB'den açıklama: O öğretmen FETÖ ile bağlantılı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gökhan Açıkkolu'nun göreve iade edilmediğini, vefat ettiği için idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Tekin, Gökhan Açıkkolu'nun masumiyeti tespit edildiği için değil, vefat ettiği için açığa alınma tedbirinin kaldırıldığını belirtti.

Tekin ayrıca, Gökhan Açıkkolu'nun FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karinelerin Bakanlıkta mevcut olduğunu belirtti.

İşte Yusuf Tekin'in açıklamaları:

1-2. Dün ve bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında 19.07.2016 tarihinde Bakanlığımızca açığa alınan ve daha sonra adli makamlarca gözaltına alında tutulduğu sırada vefat eden Gökhan Açıkkollu hakkında tamamen idare hukuku bilmeyen ve okuduğunu anlamakta zorlananların ürettiği haberler yer aldı.

3. Her ne sebeple olursa olsun bir insanın can kaybı üzüntü vericidir. Bu nedenle yakınlarına başsağlığı dilerim.

4. Söz konusu haberlerde ve paylaşımlarda bu öğretmenin Bakanlığımızca açığa alındığı, daha sonra gözaltında iken vefat ettiği ancak vefat eden öğretmenin masum olduğunun anlaşıldığı ifadeleri yer almaktadır.

5. Ancak haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen öğretmenin FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karineler Bakanlığımızda mevcuttur.

6. Gökhan Açıkkolu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı DMK 98. Maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için için hakkında Bakanlığımızca yürütülen idari tedbirin uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır.

7. Kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK'nın 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından Bakanlığımızca kişinin görevden uzaklaştırma tedbiri KARARI kaldırılmıştır.

8. Yani yapılan şey kişi artık devlet memuru olmadığı için yapılması gereken zorunlu bir idari işlemdir. İlgili öğretmen "suçsuz" falan bulunmamıştır.

9. İlgili haberleri yapanlar keşke resmi yazımızı bir hukukçu ile paylaşsalar ve görüş alsalardı. Kuşkusuz iyiniyetli olsalardı bunu yaparlardı. Kamuoyuna duyurulur.