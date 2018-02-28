TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Harekat kapsamında 6 Şubat'ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde örgüt mensupları tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor. Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.
Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makinaları ise kullanılamaz hale getirildi.
Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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Mehmetçik'i hayrete düşüren görüntü! Afrin'de ortaya çıktı
TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.
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