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Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu!

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Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu!
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, başlattığı değişimleri "şok tedavi" olarak tanımladı
Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu! Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu! Prens Selman'dan 'şok tedavi' yorumu!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kültürel ve siyasi hayatını modernize etmek için yaptığı yeni reform dalgasını "şok tedavi" olarak nitelendirerek ülkenin gelişiminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkenin "ılımlı İslam'a döndüğünü" belirterek, "aşırıcılığı" yakında yok edeceklerini söyleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Kabinede yaşanan değişimlerle, geçtiğimiz günlerde İçişleri, Çalışma ve Sosyal Kalkınma ve Dışişleri Bakan Yardımcıları görevden alınmış, Çalışma Bakanlığına Dr. Tamader Al-Rammah atanmıştı. Böylece Suudi Arabistan'da ilk kadın bakan göreve getirilmişti. Suudi prens, yerel ve bölgesel politikaların eleştirilmesini reddederken, değişikliklerin Suudi Arabistan'ın gelişimi ve diğer ülkelere karşı tutumu için şart olduğunu belirtti. Veliaht Prens, ülkede geçtiğimiz Kasım ayından beri yolsuzluk operasyonlarının sürdüğünü ve yolsuzluğu kansere benzettiğini açıklayarak, "Bu kararlı bir eylem gerektiriyor. Tüm organlarında kanserli bir vücut var, yolsuzluk kanseri. Bu yüzden onu derinden sarsmak için kemoterapiyi kullanmalısın" dedi.

SUUDİ PRESN'TEN ABD'YE ZİYARET

Suudi Prens Bin Selman'ın 19-22 Mart arasında ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. 

Suudi Hükümet, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud'un 19-22 Mart tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Suudi Prensin, Washington, New York ve Boston'u ziyaret edeceği ve ziyaretinin ayrıntılarının henüz netleşmediği aktarıldı. Ayrıca Suudi Prens, 7 Mart'ta İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyaretinde, İngiltere Başbakanı Theresa May ile toplumsal reformlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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