Yüzde 13 bine ulaştı! Türkiye ile aşmak istiyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, uluslararası yaptırımlara karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.

ABD'nin ağustos ayında devreye soktuğu mali yaptırımlar sonrası enflasyonun yüzde 13 bine yaklaştığı Venezuela, krizi aşmak için yeni yollar arıyor.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, uluslararası finans sisteminin getireceği engellere karşı yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.



BBC'nin haberine göre Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenleyen Arreaza, "Bunun üstesinden geleceğimizden kuşkumuz yok. Başkan Nicolas Maduro, nisanda yeniden seçilmesi halinde kendisini ülke ekonomisini çeşitlendirmeye ve istikrara kavuşturmaya adamış durumda. Alternatif yollar bulmayı başaracağız. Uluslararası sistem Venezuela'yı engellerse yeni mekanizmalar bulmak için Rusya, Çin ve Türkiye ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.



ABD ambargosunun zararlarını anlatan Arreaza, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu. Bakan, "Evet, insani durum kötü, yaptırımlar bunu daha da kötüleştirdi" dedi.