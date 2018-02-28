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Ağız kokusu nasıl giderilir

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Ağız kokusu nasıl giderilir
İnsanlarla fiziksel mesafeniz minimuma indiği zaman bazen karşınızdaki kişiden gelen ağız kokusunu hissedebilirsiniz.
Ağız kokusu nasıl giderilir Ağız kokusu nasıl giderilir Ağız kokusu nasıl giderilir

Şartlara bağlı olarak karşınızdaki bu durumun farkında olarak ağız hareketlerine dikkat edebilir veya farkında olmadan tüm kokuyu size konuşurken gönderebilir. Ağız kokusu, tıbbi literatürde Halitosis olarak geçen, karşınızdakini rahatsız edecek derecede kötü ve pis bir koku olmasıdır.

Ağızlarında sürekli olarak bir koku olan bireyler sosyal ortamlarda, çevresi tarafından dışlanılan birisi olmaya kadar gidebilir. Ayrıca sosyal çevreden daha önemli olan çiftler arasında ciddi sorunlara yol açabilir.

Peki, ağız kokusu nasıl giderillir ?

Yemeklerden sonra mutlaka dişlerinizi fırçalamalı, şekersiz sakız çiğnemelisiniz ayrıca ağız temizleme suyu da kullanabilirsiniz.

 

Ağızdan gelen kokunun büyük bir kısmı ağız içinden kaynaklanmaktadır. Diş ve dil bakımı yapılmaması, ağız kuruluğu ve yeterli seviye su içmemek temel sebepleridir. Ancak ağız içi olmayan etmenlerde düşük bir oran da olsa söz konusudur. Bunlar; reflü, akciğer rahatsızlıkları, ülser, diyabet gibi birçok hastalıktan kaynaklanabilir.

 

 

 

Farklı bir durum ise aslında kişide bir problem olmamasına karşın bireyin psikolojik takıntıya düşerek sürekli ağzından koku geldiğini düşünmesidir. Bir kişiyle çarpışmak, öksürük ve enfeksiyon ilaçları, kazalar, anemi gibi durumlar kişinin koku merkezini olumsuz etkileyerek halisünasyona yol açabilir. Bu durum diş hekimi tarafından tespit edildiğinde kişiye psikiyatri konsültasyonu önerilir.

 

Yukarıdaki durumlardan herhangi birisini yaşıyorsanız asıl sorunu tespit edebilmek amacıyla bir diş hekimine gitmeniz önerilir. Diş hekimini bulabilmeniz için de bir önerimiz var sizlere;

 

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Sağlıklı ve ferah günler dileriz :)

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