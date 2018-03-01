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Ünlü oyuncu felç geçirdi

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Ünlü oyuncu felç geçirdi
Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve "Bizimkiler" dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı.
Ünlü oyuncu felç geçirdi Ünlü oyuncu felç geçirdi Ünlü oyuncu felç geçirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, özellikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınan Ercan Yazgan, hafta içi felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine hastanede devam edilen Yazgan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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