İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'a bu yıl beklenen kar nihayet bugün geldi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer devam ediyor. Kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden velileri ve öğrencileri sevindirecek haber gelmedi. Dün İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada " Okulların tatil olmayacağını" açıklamıştı. Bugün itibariyle de henüz yeni bir açıklama gelmedi.