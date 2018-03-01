Erdoğan: Yeni dünya düzeni kurulurken...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın açıklaması yaptı.

Batı Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'da resmi görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Moritanya ile kazan kazan esasına dayalı bir birlikteliği oluşturacağız. İş adamlarımızı benimle birlikte geldiler ve ortak toplantı yaptılar. Son dönemde balıkçılık alanında özellikle bir canlılık görüyoruz. 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz burada faaliyet gerçekleştiriyor. Moritanya'nın madencilik alanında ciddi potansiyle barındırdığını biliyoruz. İnşallah tecrübelerimizi Moritanyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak isteriz. Bugün iki ülke arasında truzimden tarıma, ekonomiden madenciliğe farklı anlaşmalar ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır.

Moritanyalı kardeşlerimizin ülkemize ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Savunma sanayi alanında da tecrübelerimizi paylaşmayı arzuluyoruz.

Sahil ülkelerinin karşı karşıya kaldığı terör tehditlerini en iyi anlayan ülkeler arasıdan şüphesiz Türkiye vardır.

Ülkemiz FETÖ'nün giriştiği alçak darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz bizler için gerçek dostlarımızın da meydana çıktığı gecedir. Sayın cumhurbaşkanına gösterdiği dayanışma için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

AFRİKA İLE BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz."

KUDÜS AÇIKLAMASI

Yeni dünya düzeni kurulurken biz Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar Hristiyan dünyası içinde önemli bir yerdir. Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyük elçilik ilan etmiş olması bizi asla bağlamaz. Bizde bir söz var ''kendisi çalar kendisi oynar''. Bunu BM'de gördük 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile oradan anca çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir, bunu da zaten ilan ettik.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından yarım saat süren heyetler arası görüşmeye katılan iki lider, anlaşmaların imza töreninde hazır bulundu.