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Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor

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Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor
Prim borcunu ödeyerek ya da askerlik-doğum borçlanması yaparak emekli olabilecek esnaf ve çiftçilere, 48 ay vadeli kredi imkanı başladı. Önce SGK'ya, ardından Ziraat Bankası'na başvuru yapılacak.
Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor

Prim borcunu ödeyemediği ya da borçlanma yapacak parası olmadığı için emekli olamayan esnaf ve çiftçilere kredi imkanı bugün başladı. Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Bağ- Kur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için sunacakları krediye başvuruların bugün başlayacağını söyledi. Kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta prim borcu, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini bildiren Gülcihan, kredinin 48 aya varan vade ve aylık yüzde 1.28 faiz oranı ile sunulacağını, herhangi bir komisyon tahsil edilmeyeceğini, geri ödemenin bağlanacak emekli maaşı ile yapılacağını söyledi. Kredi limitinin kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacağını ifade eden Gülcihan, ayrıca kullandırılacak krediye ilişkin taksit tutarını bağlanacak maaş tutarının yüzde 90'ına kadarçıkabilme imkanı sunacaklarını belirtti. Gülcihan, krediden faydalanmak isteyenlerin yapacaklarını şöyle sıraladı:

NASIL ALINACAK?

"Vatandaşlar, öncelikle SGK il/merkez müdürlüklerine başvurmalı. Kredi kullandırımı uygun bulunan vatandaşlar, bankamızca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunacak. Vatandaşa SGK il/ merkez müdürlüklerince verilenbelge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacaktır."

ÖZEL İMKANLAR

Ziraat Bankası'nın 12 milyon emeklinin yaklaşık 5 milyonunun maaş ödemesine aracılık ettiğini, emekli müşterilerine özel uygulamaları bulunduğunu anlatan Gülcihan, şunları kaydetti: "Emekli müşterilerimize promosyon ödemesi sunmaktayız. Maaşlarını tek seferde Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilmekte, hesap işletim ücreti ödememektedirler. Bankamız, emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler için farklı sektörden çok sayıda kuruluştan özel indirim sunuluyor."

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