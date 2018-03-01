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Erdoğan'dan kritik mesajlar: Saadet Partisi'ne açık kapı bıraktı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'yle ittifak konusunda kapının kapanmadığını belirtip "Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz." dedi.
Erdoğan'dan kritik mesajlar: Saadet Partisi'ne açık kapı bıraktı!
Erdoğan'dan kritik mesajlar: Saadet Partisi'ne açık kapı bıraktı! Erdoğan'dan kritik mesajlar: Saadet Partisi'ne açık kapı bıraktı! Erdoğan'dan kritik mesajlar: Saadet Partisi'ne açık kapı bıraktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'yle ittifak konusunda kapının kapanmadığıyla ilgili soruya " Hayır bizim açımızdan kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar." cevabını verdi.

İşte Erdoğan'ın ittifak düzenlemesiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar:

BBP SÜTUNDA OLMAYACAK

Seçim ittifakına yönelik AK Parti’nin önerisi AK parti alt komisyonunda. Önceki gün CHP, İP ve Saadet ile ittifak olabileceğini söyledi. Bu durumu CHP’nin hala eski sistemin devamını istiyor olarak mı yorumlayacaksınız? Sayın Devlet Bahçeli de bu gelişmeler üzerine ‘Cümbüş ittifakı kurun’ dedi. CHP’nin gizli saklı bir şey yapmasını nasıl yorumlayacağız. HDP ile üstü kapalı kumpaslar olduğu söyleniyor?

“Bizim her şeyimiz açık. Gizli saklı adımımız yok. Şu an itibarıyle cumhurun ittifakı diyerek, MHP ile Sayın Bahçeli ile ikili görüşmelerimiz oldu. Komisyonlarımızı oluşturduk, çalışmalarımızı yaptık, akabinde de nihani kararı verdik. Meclis alt komisyonuna kadar bitmiş oluyor. Diğerlerinin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Bizimle beraber Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) de yürümesi söz konusu. Çok açık ve net onlarla konuştuk. Onların sütunda yer almaktan çok partimizin listeleri içinde yer alma durumları olabilir. Sayın Destici ile de konuştuk. Ayrıca aramızda görüşme imkanımız var. Bütün derdimiz cumhurun ittifakını gerçekleştirmektir.

İP'MİŞ ŞUYMUŞ BUYMUŞ...

İP’miş şuymuş buymuş falan bunların milli, yerli diye bir derdi yok. Biz bu ülkenin dertleriyle ile hemdert olan, ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla cumhurun ittifakını kuruyoruz. Bunu başaracağız inşallah.

CUMHUR İTTİFAKI FİİLİ OLARAK BAŞLADI

Şu ana kadar gayet uyumluyuz. Gittiğimiz her yerde sağ olsun, belediye MHP’deyse belediye başkanları, il başkanları bizi karşılamaya geliyor. Aynı şeyi bizim teşkilatımız da yapıyor: Sayın Bahçeli’yi gittiği illerde aynı şekilde bizim teşkilatımız da karşılıyor. Cumhurun ittifakını aramızda bizler fiili olarak uygulamaya başlamış durumdayız. Tabandaki bu bütünleşme, bu birleşme, mart ve kasıma kadar açıkça görülsün istiyoruz.”

SAADET PARTİSİ'NE ÇAĞRI! BİZ BÜTÜNLEŞELİM İSTİYORUZ

Saadet Partisi ile görüşmeniz oldu, süreç nihayete erdi diyebilir miyiz?

“Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz.”

Kapı kapanmadı değil mi?

“Hayır bizim açımızdan kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar.”

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