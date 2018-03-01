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YPG’de büyük korku! Fareler gibi tünel kazmışlar..

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Mehmetçik, PYD/PKK’lıların terör yuvasına çevirdiği Sakarkaya Tepesi’ndeki hendek ve tünelleri imha etti. Teröristlerin tünellerden Türkiye’ye sızmayı planladıkları belirlendi.
YPG’de büyük korku! Fareler gibi tünel kazmışlar..
YPG’de büyük korku! Fareler gibi tünel kazmışlar.. YPG’de büyük korku! Fareler gibi tünel kazmışlar.. YPG’de büyük korku! Fareler gibi tünel kazmışlar..

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi’nde teröristler tarafından kazılan dev hendekler ve tüneller de yerle bir edildi. 6 Şubat’ta teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi’nde teröristler tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor.

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Serçe gözlüyor

Teröristlerin Kilis’in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

Tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin  tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makineleri ise kullanılamaz hale getirildi. Oluşturulan çukur ve tünellerin askeri stratejiyle hazırlandığını belirten güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

YPG/PKK’lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi’ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme  kabiliyetine sahip “Serçe” isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor. Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

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İki bin 184 terörist vuruldu

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 40. gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren harekâtta önceki gün 101 olmak üzere toplamda 2 bin 184 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Obüs ve top atışı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dün yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sivillere yönelik hassasiyet ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı içinde icra edilmekte olunduğu yinelendi. 

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Bilgilendirmede, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 101 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 184 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” denildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüsler ve topçu atışlarıyla vuruldu. Kilis’te konuşlu sınır birliklerine de takviye topçu bataryaları ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden kente ulaşan zırhlı araçların yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi.

Bülbül’de artık Türk bayrağı dalgalanıyor

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’i içine alan güvenlik hilalinin tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor. Bülbül Dağı’nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO’ nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. 

Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor. Hilal kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin’e yönelik operasyonlar da hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in açıklamalarının ardından, gözler Zeytin Dalı Harekâtına çevrilmişti. 

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