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Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: O mikserler kimin?

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Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na özellikle batıdan gelen eleştirilerle ilgili olarak "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. " dedi.
Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: O mikserler kimin?
Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: O mikserler kimin? Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: O mikserler kimin? Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: O mikserler kimin?

 Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na özellikle batıdan gelen eleştirilerle ilgili olarak "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de,gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak Fransız şirketi Lafarge'ı işaret ederek, "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor?" dedi.

İşte Erdoğan'ın Afrin operasyonu açıklamaları:

AFRİN'DE KİMLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ?

Afrin’de TSK çemberini adım adım daraltırken, bir yandan da yerli yabancı basında başka grupların girdiği çıktığı haberleri geliyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı giderek artıyor, 2 bini geçti. Biz şu anda Afrin’de kimlerle karşı karşıyayız? Karşımıza kimler çıkıyor, sayıları ne kadar?

“Orada bizim karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda, ‘Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda bizde gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş.

O MİKSERLER KİMİN?

Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor? Türkiye eski Türkiye değil. F16’larımız SİHA’lar, tank, top, kara kuvvetlerimiz, hepsi gerçekten yeniden bir tarih yazdılar. Bu süreç farklı bir süreç. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı an itibarıyla 2083.

MEVSİM KOŞULLARI

Mevsim koşulları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekat gerçekleştiriliyor. Dönene kadar inşallah iyi bir konuma geldiğimiz göreceğiz. Rusya ve İran’la görüşmelerimizi yaptık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da  yaklaşık 1 saat süren bir görüşmem oldu. Durumları izah ettik.”

ABD İLE YOL HARİTASI

ABD ile ilişkiler üzerine temaslar oldu, ziyaretler oldu. Yeni bir temas gerçekleşti mi? Bundan sonraki yol haritamız nedir?

“General H. R. McMaster’ın gelişinde İbrahim Kalın beyin görüşmesi oldu. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyareti oldu. Önce benim bir kabulüm oldu, kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ertesi gün Mevlüt beyin görüşmesi oldu. Biz ABD’nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Söylenilenler ile yapılanların farklı olması elbette kabullenilemez. Bu çerçevede temaslar devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor.

AFRİN'DE ZOR OLAN BÖLGE AŞILDI

Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. An itibarıyla orada 540 km. karelik bir alanı kontrol altına aldık. Cerablus, Rai, Bab’da konrol altına almış olduğumuz alan 2 bin km. Kare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli.

Geçenlerde gördünüz, Afrin’e 40 kamyon girmek istedi, onlar bertaraf edildi. Bu bir ordunun kendine özgüveninin göstergesidir. İstihbaratın iyi çalıştığının alametidir. Meteorolojik şartlar elvermediği zaman İHA’larımızın ve SİHA’larımızın oralara girmesi biraz zor olabiliyor. Hava koşulları iyi olduğu zaman bu sistemlerle rahatça  giriyoruz ve kara harekatını rahat yapıyoruz. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.”

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ERDOĞAN'IN İŞARET ETTİĞİ LAFARGE ŞİRKETİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki tünellerle ilgili olarak işaret ettiği Fransız çimento devi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasında üretime devam edebilmek için DEAŞ ve diğer örgütlerine haraç ödediği, ilk temasın ABD ve Fransa'nın bilgisi dahilinde kurulduğu ortaya çıkmıştı.

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