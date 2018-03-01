Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, birçok uzun namlulu roketatar silahı imha edildi.
01 Mart 2018 Perşembe14 C.Ahir 1439
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Taciz ateşi açtılar! F-16'lar bombaladı
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