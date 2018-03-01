01 Mart 2018 Perşembe14 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:23İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 118.822 -0.11
  • Altın: 160,767 -0.17
  • Dolar: 3,8084 0.23
  • Euro: 4,6466 0.15

İkinci elde indirim hamlesi

»
İkinci elde indirim hamlesi
Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil satışlarını da etkileyecek. Galericiler, otomobilde satış fiyatı üzerinden değil kâr üzerinden KDV ödeyecek. Böylece otomobil fiyatları eskiye göre daha ucuzlayacak ve kayıt dışı engellenecek.
İkinci elde indirim hamlesi İkinci elde indirim hamlesi İkinci elde indirim hamlesi

Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil satışlarında fiyatları da aşağı çekecek. Meclis'e gönderilen tasarı yasalaşırsa, ikinci el otomobil satışlarında 'özel matrah' uygulaması başlayacak. İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergi alınacak. Böylece, 40 bin liralık aracı 46 bin TL'den satan galerici, alış fiyatından değil üzerine koyduğu 6 bin liralık kârdan vergi ödeyecek. Daha az vergi ödemek durumunda kalacak olan galerici satış fiyatını da şişirmeyecek. Bu düzenleme hem fiyatları aşağı çekecek, hem de usulsüz uygulamaların önünü kapatacak.

İKİ TARAF DA KAZANACAK

Mevcut sistemde bir galerici vergi mükellefi olmayan bir kişiden KDV'siz 50 bin liraya araç alıyor, bunu 2 bin TL kârla 52 bin liraya satıyor. Sabah'ın haberine göre, bu araç için yüzde 18'e karşılık gelen yaklaşık 9 bin 360 lira KDV ödeniyor. Bu durumda kağıt üzerinde 2 bin lira kâr elde edilmiş görülmesine karşın tahsil edilmeyen KDV devlete ödenmiş oluyor. Şimdiki düzenleme ile 2 bin liranın KDV'si olan 360 lira ödenecek.

ESNAFIN YÜKÜ DÜŞER

Ankara Oto Galericileri Derneği ikinci Başkanı Mustafa Macar, "Mevcut sistemde 50 bin liralık aracı 2 bin lira kârla satan galerici vergi nedeniyle 7 bin 360 lira zarar etmek durumunda kalıyordu. Esnafımız işletmesi adına değil mükellef olmayan yakını adına alımsatım yapıyordu. Bu da kayıt dışılığı artırıyordu. Yeni uygulamayla hem devletin kasası dolacak hem de esnafın üzerindeki yük azalacak. Esnaf, otomobili daha fazla kâr yerine makul bir fiyata satacak" dedi. Macar, KDV Yasası'ndaki "indirilemeyecek KDV" maddesine dikkat çekerek, "Bu madde nedeniyle binek otomobillere ait satış bedeli üzerinden yüzde 1 KDV, haksız yere sektördeki esnafımızın cebinden çıkıyor. Kırtasiyesi kağıt, mobilyacı koltuk, kasap et için ödediği KDV'yi indirebiliyorsa biz de oto alışlarımızda ödediğimiz KDV'yi indirebilmeliyiz. Bu maddeye alımsatım kelimesi eklenerek esnafın mağduriyeti giderilebilir" diye konuştu.

KAYITDIŞILIĞI DA AZALTIR

Otomobilin alım-satım fiyatının tamamı üzerinden vergi ödemek istemeyen bazı galericiler fiyatları yukarı çekiyor ya da vergi mükellefi olmayanlar üzerinden alım-satım yaparak kayıt dışına yöneliyor. Araçların alım-satımını vergi mükellefi olmayan anne, baba, kardeş adına yapıyordu. Yeni düzenleme kayıtdışılının da önüne geçecek. Böylece, miktar düşmesine karşın KDV ödeyen satıcıların sayısı artmış olacak. Yeni düzenlemenin sektörün gelişimini sağlayacağını belirten OYder Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Tüm paydaşların beklentilerini karşılayan bir düzenleme oldu" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye için muhteşem haber! 2018'e hızlı girdikTürkiye için muhteşem haber! 2018'e hızlı girdikTurizm sektörü 2018’e hızlı girdi. Ocakta turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı, tüm zamanların rekoru kırıldı. Almanya rezervasyonları ikiye katlarken, doluluklar % 28, gelir ise %10 arttı. Turistler, yeme-içme sektörünü de % 15 büyüttü.
33 yıl sonra değişiyor! Daha hızlı iade edilecek33 yıl sonra değişiyor! Daha hızlı iade edilecekYeni KDV Kanunu taslağında birikmiş ve bundan sonra da yatırımcı şirketlerin yatırım esnasında ödediği ve indiremediği vergi iade edilecek.
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar 3,8050 liradan, avro 4,6420 liradan güne başladı.
İşsiz kalana 16 bin TL ödemeİşsiz kalana 16 bin TL ödemeİşsizlik maaşına 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 1611.28 liraya çıktı
Eşi vefat edene 500 liraEşi vefat edene 500 liraKadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor.
Dünya tedirgin! İşte ABD'nin yeni tehdidiDünya tedirgin! İşte ABD'nin yeni tehdidiABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına tepkiler artarken Beyaz Saray, ABD'deki çelik ve alüminyum sektörü yöneticilerini Başkan Trump ile olağanüstü toplantıya çağırdı.
  • O süreyi kaçırmayın paranız yanabilir!01 Mart 2018 Perşembe 09:19
  • İkinci elde indirim hamlesi01 Mart 2018 Perşembe 09:18
  • Emekli olamayanlar için kritik gün bugün başlıyor01 Mart 2018 Perşembe 08:00
  • Türkiye'den 'Afrika' hamlesi! Ortak üretelim01 Mart 2018 Perşembe 01:00
  • Mavi Akım'da 15 yılın rekoru kırıldı28 Şubat 2018 Çarşamba 13:52
  • Türkiye'nin dev havalimanı satıldı28 Şubat 2018 Çarşamba 13:48
  • Faizi düşürecek formül28 Şubat 2018 Çarşamba 13:43
  • Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor28 Şubat 2018 Çarşamba 13:42
  • Milyonlarca insan kullanıyor! Yarın gün boyu 1 TL28 Şubat 2018 Çarşamba 13:39
  • Altın fiyatlarında düşüş28 Şubat 2018 Çarşamba 13:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri