SP liderinden akılalmaz başörtüsü iddiası

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan hanımların başörtülerinin zorla alındığı, başlarının zorla açtırıldığı iddia ediliyor" diyen Karamollaoğlu, 28 Şubat'ta bile içeri alınanlara böyle bir şeyin yapılmadığını, üniversitelerde yapıldığını ancak bu kadar ileriye gidilmediğini belirterek hükümeti konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı.

Mersin’de yapılan bazı tutuklamalarla ilgili Saadet Partisi’ne çok ciddi ve vahim bilgilerin ulaştığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan hanımların başörtülerinin zorla alındığı, başlarının zorla açtırıldığı iddia ediliyor. 28 Şubat’ta içeri alınanlara böyle bir şey yapılmamıştı. Üniversitelerde yapıldı ancak bu kadar ileriye gidilmedi" dedi.

SADECE NAMAZ KILACAKLARI ZAMAN ÖRTÜLERİ VERİLİYOR İDDİASI VAR, BUNLAR DOĞRU MU?

Durumun vahaetine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Sadece ibadet etmek istediklerinde kendilerine verildiği belirtiliyor. Nezarethane 24 saat gözetim altında. Erkek güvenlik görevlileri tarafından takip ediliyor. Başka iddialar da var ama şimdilik çok fazla detaya inmek istemiyorum. Bu iddialar doğru mu? Zorla başörtüsü çıkarma sadece Mersin’deki gözaltılara ait bir uygulama mı, yoksa Türkiye genelinde yaygın bir durum mu? Güvenlik gerekçesi ile alındığı söyleniyorsa etek, pantolon, gömlek, tişört değil de sadece başörtüsü mü güvenlik açısından tehlike oluşturuyor? Bizim sözlerimiz her zaman hükümete uyarı mahiyetindedir. Bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için söylüyorum. Eğer bize yanlış bilgi ulaştıysa hükümetin bir an önce buna ilişkin inceleme başlatmasını istiyoruz. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

PİNG PONG TOPU GİBİ OYNUYORLAR

Hükümetin OHAL’leri ve KHK’ları FETÖ’ye dayandırarak sürekli yenilediğini söyleyen Karamollaoğlu, “Aslında tam olarak mücadele edilemediğini görüyoruz. Böyle sinsi bir hareketle böyle mücadele edilmez. Pinpon topu ile oynar gibi hükümetle oynuyorlar. Kim onlar, 15 Temmuz darbesini planlayanlardır. Hükümet bu durum karşısında ne yaptığının farkında değil. Binlerce, on binlerce masum insanı mağdur ediyor. Mersin’de karşılaşılan hadise de budur. Bunun hükümete bir fayda sağlamadığı da görülüyor. Bunu kim planlıyor? Bunu çözmeden FETÖ ile mücadelede başarılı olunamaz” diye uyardı.

Milli Gazete