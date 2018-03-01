Vergilerimizi PYD'ye destek için kullanmayın!

Türk iş adamı Murat Güzel’in öncülüğünde başlatılan kampanya dolayısıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Amerika ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) temsilcileri Kongre binası önünde toplanarak, ödedikleri vergiler üzerinden ABD yönetiminin PYD/PKK’ya yardım yapmasına tepki gösterdiler.

İş adamı Güzel burada yaptığı konuşmada, Amerika’da Türklerin siyasetteki rollerini ve etkilerini arttırmalarının önemine dikkat çekerek, Türk toplumunun verdiği vergilerin hesabını sorması gerektiğini vurguladı.

ABD yönetiminin 2019 bütçesinde PYD/PKK'ya 500 milyon doların üzerinde para ayırdığına işaret eden Güzel, “Bu para bizim vergilerimizden kesiliyor. İroniktir ki ABD istihbarat örgütleri de bu grubu terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak tanımlamaktadır. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bu konuda Kongreye rapor verdiler. Biz de Amerika’daki vergi mükellefleri olarak Kongre üyelerine ulaştık ve verdiğimiz vergilerin hesabını sorduk ve sormaya devam ediyoruz.” dedi.

Demokrat Partide üst düzey görevler alan ve bu ilişkilerini kullanarak milletvekilleriyle görüşüp Kongre önündeki etkinliği organize eden Güzel, “Özellikle dün ve bugün yapmış olduğumuz görüşmelerden çok olumlu sonuçlar aldık ve bu tür ziyaretlerimizi arttıracağız. Bu konuda hassaten Amerika’daki Türk toplumundan kendi temsilcilerini telefon ve email ile veya mümkünse bizzat ziyaret ederek vergilerinin hesabını sormalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

- “ABD’de Türk yatırımcıların ekonomiye katkısı küçümsenemez”

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer de yaptığı konuşmada, Amerika’daki Türk yatırımcıların ödediği yüksek vergilerin PYD/PKK'ya yardım olarak gitmesine tepki gösterdi. Tuncer şunları kaydetti:

“Biz MÜSİAD ABD olarak şunun altını çizdik; ABD’de Türkiye kökenli ve farklı Müslüman ülkelerden gelmiş milyonlarca insan var. Binlerce yatırımcı var. Bunlar katma değer üretmekte ve ABD’ye vergi ödemektedirler. Ve bizim ödediğimiz vergilerle bir terör örgütüne katkı sağlanmasına şiddetle karşı çıktığımızı her platformda dile getiriyoruz. Oy vererek parlamentoya yolladığımız temsilcilere şu mesajı verdik; Bizlerin verdiği vergilerle terör desteklenemez.”

İş dünyası olarak ABD’de Türk yatırımcıların ekonomiye katkısının küçümsenemeyeceğine dikkati çeken Tuncer, Türk toplumunun ABD'ye kattığı ekonomik değerin önemli olduğunu dile getirdi.

Tuncer, "Biz buna bir vatandaş olarak karşı çıkıyoruz. Burada binlerce insana iş imkanı sağlayan işletmelerin sahipleri olarak karşı çıkıyoruz. Teröre destek veren bir coğrafyanın uzantısı olmamak için tepkimizi dile getirdik ve dile getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- “Sorun sadece YPG değil aynı zamanda FETÖ liderinin iadesi var”

Cihannüma ABD Başkanı Levent Ali Yıldız ise Türk-Amerikan ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak, ABD’deki Türk toplumu olarak Kongrede bu sürece ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı diğer bir terör örgütüyle mücadele etmenin kabul edilemeyeceğine işaret eden Yıldız, “Biz de son bir haftada yoğunlaştırdığımız görüşmelerde hem Türk-Amerikan toplumunun düşüncelerini aktarmak hem de teröre karşı ABD’nin sahada attığı adımlara karşı düşüncelerimizi ilk elden iletmek amacıyla Kongre üyeleri ile bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Tabii teröre karşı iş birliği deyince sorunumuzun sadece YPG değil, aynı zamanda burada bulunan FETÖ elebaşının iadesi konusunun da ikili ilişkilerde meydana getirdiği tahribatı dile getirdik. Görüşmelerimiz çok verimli geçti.” diye konuştu.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu da Kongrede yapılan görüşmeleri “farkındalık çalışması” sözleriyle tanımlayarak, “Şunu gördük ki, mesajlar uzaktan anlaşılmamış.” dedi.

- “İlişkilerin yazılıp çizildiği kadar hasarlı olmadığını gördük”

Kongrede yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler veren Mutlu, “Türkiye’ye karşı kızgın olduğu düşünülen Kongre üyelerinin aslında Türkiye’ye ilişkin ne kadar güzel duygulara sahip olduklarını gördük. Yüz yüze görüştüğümüzde Türkiye-ABD ilişkilerinin yazılıp çizildiği kadar hasarlı olmadığını gördük. Hasarın bu noktaya gelmesinin en büyük nedeni, sürecin (ABD tarafından) uzaktan yönetilmeye çalışılmasıydı. Böyle olunca hasar hep olduğundan büyük gösterildi. Ufak çizikler, büyük çatlaklar olarak lanse edildi.” ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun ilerleyen günlerde “sahada” olmaya devam edeceğini vurgulayan Mutlu, “İkili ilişkilerde hasarlar olabilir. Buradaki önemli olan nokta, her iki devletin içerisinde de bu hasarları iyileştirecek ve sağlamlaştıracak iyi ustaların var olmasıdır.” dedi.

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon dolar, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'de vergi mükelleflerine seslenerek verdikleri verginin PYD/PKK'ya yardım için kullanıldığını vurgulayarak bunu sorgulamaları çağrısını yapmıştı.