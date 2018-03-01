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Mafya dehşeti! Pencereden attılar

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Mafya dehşeti! Pencereden attılar
“Kumar oynatıyorsun” diyerek haraç istedikleri dernek işletmecisini gasp edip pencereden attılar.
Mafya dehşeti! Pencereden attılar Mafya dehşeti! Pencereden attılar Mafya dehşeti! Pencereden attılar

İstanbul'da organize suç çetesi olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta haraç isteyip alamadığı iş adamlarını yaralayıp, alacaklı iş adamlarını borçlu çıkarttığı tespit edilerek 11 mensubu yakalanıp tutuklanan Sarallar çetesinin bir başka kolu bu sefer dernek bastı. Sarallar çetesinin adamları olduğunu ileri sürerek bir derneğe baskın düzenleyen 9 çete mensubu haraç isteyip alamadıkları dernek işletmecisini gasp edip penceren aşağı attı. Kaçarken yakalanmamak için derneğin içerisindeki kamera kayıt cihazını söken çete mensuplarını civarda bulunan diğer güvenlik kamera kayıtları ele verdi. Baskına katılan 9 çete mensubundan 6’sıi yakalanıp tutuklandı.   

KUMAR OYNATIYORSUN HARAÇ VERECEKSİN

Şahinler ve Şirinler gibi diğer organize suç örgütleriyle girdikleri çatışmalarla bilinen ve son dönemlerde sık sık haraç ve gasp olaylarıyla gündeme gelen Sarallar çetesi mensupları,  Bağcılar’da bulunan Osmangazi Yardımlaşma Derneği’nin işletmecisi Yunus Ayabakan’dan  “Kumar oynatıyorsun haraç vereceksin” diyerek haraç istedi.

ÖNCE DERNEK ÜYELERİNİ GASP ETTİLER 

Telefonla ve bizzat adam göndererek, Sarallar çetesi adına istenen haraca red karşılığı alan çetenin 9 mensubu 11 Şubat Pazar günü Bağcılar Çınar Mahallesinde bulunan derneğe gece saat 00.30 sıralarında baskın düzenledi. Maskeli, çelik yelekli ve silahlı 9 çete mensubu girdiği dernek lokalinde bulunan dernek üyesi şahısları silahla etkisiz hale getirerek cep telefonlarını ve üzerilerinde ki paraları topladı. 

12 BİN LİRASINI ALIP PENCEREDEN ATTILAR    

Dernekte bulunan dernek üyelerini etkisiz hale getirdikten sonra, işletmeci Yunus Ayabakan’a yönelen çete mensupları, darp ederek üzerinde bulunan 12 bin lirasını gasp ettikleri Ayabakan’ı ikinci katta bulunan derneğin penceresinden aşağı attı. Bacakları kırılan Ayabakan çevreden yetişenler tarafından civardaki bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

KAÇARKEN KAMERA KAYIT CİHAZINI SÖKÜP ALDILAR

Baskın katılan 9 çete mensubu derneğin içerisinde bulunan kamera kayıt cihazını söküp alarak kaçtı.Olay sonrası soruşturma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, olayda ağır yaralanan Ayabakan ve baskın anında dernekte bulunan dernek üyesi mağdurlardan aldığı ifade ve çevrede bulunan işyerlerinin kamera görüntüleri üzerinde yaptığı incelemelerde baskına katılan 9 çete mensubunu tespit etti. 

6'SI TUTUKLANDI 2'Sİ FİRAR

Kamera kayıtlarında yüzleri maskeli olduğu belirlenen 9 çete mensubunun kısa sürede kimliklerini de tespit etmeyi başaran polis, yaptığı baskınlarla olaya karışan 9 çete mensubundan 7 sini yakalayıp gözaltına aldı. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınan ve emniyette sorgularının ardından adliyeye sevke edilen 7 çete mensubundan 6’sı tutuklanıp cezaevine konurken firardaki 2 çete mensubunun yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.  

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