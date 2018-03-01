Mert’in katili gün ışığı göremeyecek

Kars’ta 6 Nisan 2014’te babasının iş yerine yemek götürdükten sonra kaybolan Ziya Gökalp İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Aydın’ın cesedi boş bir tabyada bulundu. Cinsel istismarda bulunulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Mert Aydın’ın cinayet şüphelisi olarak Aykut Balk, yakalandı ve tutuklandı

Şüphelinin ailesi ve yakınları da yine güvenlik nedeniyle başka kentlere göç etti. Mahkeme heyeti, Aykut Balk’ı ilk celsede ‘bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak için kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir ve tehdit kullanarak çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 21 yıl, ‘çocuğa karşı tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan da 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık ve Mert Aydın’ın ailesinin avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nde incelendi. 1’inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu ve 36 yıl cezasını onadı.