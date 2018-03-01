Yengesini boğmadan önce bunu bile düşünmüş!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde boşanma davası olan kardeşinin eşi Kırgız asıllı Katherina Çetin’i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (46), dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Mehmet Çetin, kardeşi Haydar Çetin ile birlikte İstanbul’da tekstil işi yaptıklarını, bir süre önce işlerinin bozulduğunu anlattı. İşleri bozulduktan sonra kendisinin memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine, kardeşinin ise ailesiyle birlikte Rusya’ya gittiğini belirten Mehmet Çetin, kardeşinin işleri düzeltmek için yaptığı bütün girişimlerde başarısız olduğunu kaydetti. Hakkında çeşitli davalar açılan kardeşinin Rusya’dan Kırgızistan’a geçtiğini belirten Mehmet Çetin, “Kardeşimin, eşi Katherina ve 3 çocuğu ise akrabalarımızın bulunduğu Manavgat’a geldi” dedi.

‘Manalı konuştu’

Çetin, cinayetin nedeni şöyle anlattı: Benim de 1’i yetişkin, 3 çocuğum var. Küçük çocuklar kuzenleriyle oynamak istedi. Gece gidip yeğenlerimi aldım. Bu sırada Katherina bana manalı manalı laf söyledi. Canım sıkıldı. Çocukları eve götürdüm. Bir süre onlarla vakit geçirdim. Ardından evden çıkıp marketten birkaç şeyle eldiven aldım. Ardından Katherina’nın evine gittim. Katherina’yla bir süre oturma odasında boşanma davasını konuştuk. Çocukları vermek istemediğimizi söyledim, Katherina bana kızdı ve bağırdı. Bir anda sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm. Tek başıma biraz oturup, evime gittim.

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