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Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde...

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Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde...
İstanbul Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde kendisine ait kaz çiftliğinde yurttan kaçan kızları silah zoruyla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Abuzer Sayan'ın evinde polis baskınıyla kurtarılan 17 yaşındaki H.K.K.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı.
Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde... Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde... Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde...

Ataşehir Kayışdağı'daki kaz çiftliğinde yurttan kaçan küçük kızların silahla alıkonulup, cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine geçen İstanbul Polisi, çiftliğe düzenlediği baskında, kızların görüntülerinin olduğu CD ile 2 adet tabanca ve 180 mermi ele geçirmişti. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de baskın yapan polis, evde yurttan kaçan kızlardan 17 yaşındaki H.K.K.'yı bulmuştu.

"ONUN EVİNDE ANNEMLE BİRLİKTE DE KALDIM"

Üsküdar'daki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog eşliğinde ifade veren 17 yaşındaki mağdur H.K.K. adlı genç kız, 4 yaşındayken annesi ile babasının ayrıldığını ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kaldığını belirterek, "Şimdiye kadar İstanbul'da birçok farklı yurtta kaldım. Son olarak kaldığım yurttan yaklaşık iki hafta önce kaçarak, o sırada Pendik'te oturan annemin yanına gittim ve orada kaldım. 20 Şubat günü ise sabah saatlerinde, bir ay önce kardeşim vasıtasıyla tanıştığım, Ataşehir'de evi ve çiftliği bulunan Abuzer Sayan'ın yanına gittim. Kendisini tanıdığımdan beri abi-kardeş ilişkisi içerisinde bulunduğumdan çocuklarına bakmam karşılığında beni evinde misafir etti. Daha önce de yurttan kaçtığımda da annemle birlikte kendisinin evinde kalmışlığım vardır." dedi.

"SİLAHINA DOKUNMAMA İZİN VERMEDİ"

Kardeşi A.K.'nin ifadesinde Abuzer Sayan ile birlikte yaşadığı iddialarının doğru olmadığını belirten H.K.K., "Sabah saatlerinde evde bulunduğumuz sırada polisler eve gelerek Abuzer abiyi yakaladılar. Beni de yurttan kayıp olarak arandığım için buraya getirdiler. Evde yapılan aramada Abuzer abinin silahını buldular. Silahı daha önce kendisinde gördüm ama dokunmama izin vermiyordu. Abuzer Sayan'dan şimdiye kadar kötülük görmedim. Kimseden şikayetim yoktur." diye konuştu.

YARDIM ETMİŞ

Çiftlik sahibi Abuzer Sayan ise ifadesinde, "Sokakta kalmamaları amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bir hafta kadar kaldılar. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazen gittim. Sonra annelerine teslim ettim. 10-15 gün sonra 4 kişi yanıma geldiler. 'Yurttan kaçtık, kalacak yerimiz yok' deyip yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler. 3-4 gün kaldılar. Çiftlikte de kamera sistemi yok. Tehdit ve şantaj yapmadım. Harçlık verip gönderdim" dedi. 

AİLELER ŞİKAYET ETTİ AMA...

Habertürk'ün haberine göre ise küçük kızların birçoğu korkudan şikâyetçi olamadı. 

Abuzer Sayan’ın suç geçmişi ise yıllar öncesine dayanıyor. 2 evlilik yapıp 4 çocuk sahibi olan Sayan hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan ilk şikâyet 2011’de yapıldı. 17 yaşındaki Ö.K. adlı kızın babası “Kızımı zorla alıkoyuyor” diyerek suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Küçük kız kendi rızasıyla Sayan’ın yanında kaldığını söyledi, şikâyetçi olmadı. Sayan ise bugün olduğu gibi “Onu korudum, yardımcı oldum” dedi. Mağdurun şikâyetçi olmadığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. O tarihten sonra başka kızların aileleri de polise gitti ama mağdurlar şikâyetçi olmadığından ‘delil yetersizliği’ ile dosyalar kapandı.

GÖRÜNTÜLERE 1 YIL HAPİS

Bir ay sonra ise ‘Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, nakletmek, satmak, ihraç etmek’ suçundan Abuzer Sayan hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Telefonunda 18 yaşından küçük çocukların müstehcen görüntüleri bulunan Sayan’a 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası kesildi, ancak ceza ertelendi.

‘KÖTÜ MUAMELE’ BERAATİ

Bir başka şikâyeti de Abuzer Sayan’ın öz kızı 2013’te yaptı. Bir dönem devlet yurdunda da kalan 16 yaşındaki G.S. hem babasından, hem de amcasından şikâyetçi oldu. Sonra da amcasının tehdidine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetten vazgeçti. Sayan ilk eşi Z.Ü.’den boşandıktan sonra ikinci eşi S.B. ile yaşamaya başladı. İddiaya göre kızının annesiyle görüşmesini istemedi, onu amcası K.S.’nin evine yerleştirdi. Kardeşine talimat da vererek “Dışarı çıkmasın, gerekirse zincirle” dedi. Amcasının zincirlediği küçük kız camdan arkadaşlarına seslendi. Bir süre sonra zincirden kurtulduğunda ise polis eve gitti. Sayan ve kardeşi K.S., açılan ‘kötü muamele’ davasında yine ‘delil yetersizliği’nden beraat etti.


Sabah-Habertürk
 

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