SONAR Başkanı Bayrakçı: Saadet, seçimin kilit partisi

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Saadet Partisi'nin 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin kilit partisi olduğunu belirtti.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te yayınlanan programa katıldı. AK Parti ve MHP'nin yapacağı 'Cumhur İttifakı'nın masaya yatırıldığı programda Bayrakçı, Saadet Partisi'nin 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin kilit partisi olduğunu ifade etti.



Bayrakçı, "En önemli ittifaklardan birisi İYİ Parti ile Saadet Partisi ittifakıdır. Bu seçimin altın ittifakı olur bu. Çünkü Saadet'in ziyan olan, bir türlü Saadet'e gitmeyen 5 – 6 puanı var. Onun için Saadet Partisi bu seçimin kilit partisi. Saadet'in seçmeni ‘bu sefer oyum ziyan olmayacak' dediği an o 5-6 puanı fazlasıyla geri alır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partilerine yönelik ittifak ısrarları devam ederken "Biz yerimizde iyiyiz" demişti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin bir aday çıkaracağı birkaç kez dile getirmişti. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SP'den bir ses beklendiği söylemiş, "Kapı kapanmadı" ifadesini kullanmıştı.