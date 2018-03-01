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Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler

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Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasıyla ilgili olarak sivil kanadının hangi boyutta olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'la ilgili olarak, yargının bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu ortaya çıkarması gerektiğini belirtip, " Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı." dedi.

28 ŞUBAT'IN SİVİL KANADI

Yarın 28 Şubat’ın yıldönümü, o dönem görev alan generallerle ilgili yargı bir karar vermek üzere. Savcı 60 müebbet istedi. Ergenekon ve Balyoz sanığı askerlerin bir kısmı ve medyanın bir bölümü 28 Şubat’ın askeri darbe olmadığını bunun FETÖ kumpası olduğunu söylüyorlar, siz ne dersiniz?

“Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanıyım. O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır.”

BUNLARA HİÇ DOKUNULMADI

-Sivil kanat ile neyi kastediyorsunuz?

-“Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Savcının dediğiniz türden bir yaklaşım göstermesi, dosyalarda bazı şeylerin öne çıktığını gösteriyor. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelli ediyor. İnanıyorum ki yargı, adalet beklentisi içinde olan mağdurların haline çare olacaktır.”

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