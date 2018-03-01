Türkiye büyük risk aldı: Bir taş atımı mesafede...

Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristleri etkisiz hale getiren İHA, “Bulutların altına indirilerek” çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Cinderes’te Türkiye’ye doğru rastgele roket atışı yaparken İHA tarafından ‘suçüstü’ yakalanıp sığındıkları yerde enselenen PKK/YPG’lilere ait görüntüleri hatırlayalım.

İzleyince görüntülerin normalinden çok daha yakın mesafeden çekildiği anlaşılabiliyordu.

Öğrendik ki meğer bunun bir nedeni varmış.

O gün gökyüzü kapalı olduğu için, PKK’lıları izleyip etkisiz hale getiren İHA, “Bulutların altına indirilerek” çalıştırılmış.

BÜYÜK RİSK ALDIK

Harekâtı yöneten komutanlara göre o İHA, neredeyse bir taş atımı mesafeye kadar alçalıp takibi öyle yapmış.

Yani ciddi bir risk alarak.

İkinci bilgi, harekât yapılırken gözetilen hassasiyetle ilgili.

Afrin kırsalında PKK/YPG hedefleri ağırlıklı olarak sahadan insani ve elektronik istihbarat edinimiyle vuruluyor.

Belirlenen hedeflerin bilgisi, hem Hatay’daki karargâha, hem de Ankara’da Hava Kuvvetleri’ne ait merkeze ulaşıyor.

Ancak bazı durumlarda hemen harekete geçilmiyor.

Bazı durumlar derken, PKK/YPG’lilerin aralarına sivillerin de karışmış olma şüphesinin giderilmediği durumları kastediyorum.

SİVİL HASSASİYET NEDENİYLE OPERASYONDAN VAZGEÇTİ

Birden fazla kere böyle bir durumla karşılaşılıyor ve o bölgeye operasyon yapılmasından vazgeçiliyor.

Niye böyle yapılıyor diye dertlenmenin lüzumu yok.

Sivil hassasiyeti konusunda bırakalım Türkiye bu farkını göstermeye devam etsin.

Bilgileri Mehmet Acet Yenişafak'taki köşesinde paylaştı...