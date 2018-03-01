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Bakanlık o kulübü incelemeye aldı!

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Bakanlık o kulübü incelemeye aldı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, İçişleri Bakanlığı'nca incelemeye alındı.
Bakanlık o kulübü incelemeye aldı! Bakanlık o kulübü incelemeye aldı! Bakanlık o kulübü incelemeye aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, İçişleri Bakanlığı'nca incelemeye alındı. Bakanlıktan gelen 3 müfettiş, kulübe ait finansman tablolarını, gelir-giderlerin kayıt edildiği defterlerini inceliyor. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, 3 müfettişin yaklaşık bir haftadan beri inceleme yaptığını belirterek, kulübe kayyum atanacağı dedikoduları için de, "Kulüple ilgili her türlü kayıtlarımız resmidir. İncelemeler yapılıyor. İnceleme sonucu ne olur bilmiyorum" dedi. 
 
İçişleri Bakanlığı'na bağlı 3 müfettişin, Diyarbakır Valiliği Dernekler masası'nda, Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'ne ait, finansman tabloları ve gelir-gider defter ve evraklarını incelemeye aldığı belirtildi. Müfettişlerin yaklaşık bir haftadan beri resmi evrakların incelemeye alındığını doğrulayan Amed Sportif Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kulubün ekonomik olarak çok kötü günler geçirdiğini söyledi. Kulübe sahip çıkılması konusunda taraftarlara çağrıda bulunan Edemen, "Kulüple ilgili resmi evraklarımız, defterlerimiz şu an İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler tarafından inceleniyor. Yaklaşık bir hafta oldu. Kulüple ilgili her şey resmi ve kayıt altına alınmıştır. Yasadışı tek bir işimiz, icraatımız olmaz. Bunun dışında kulüpte ekonomik olarak çok kötü günler yaşıyoruz. En önemlisi dedikoduların önünü kapatmak için kulube destek olmak lazım. Algı açısından doğru değil her kesimin Amedspor'u destek için kulubün yanında olması çağrısı yapıyoruz. Hafta sonu deplasmana gideceğiz kafile için daha bilet alamadık. Kulübün kadın voleybol takımını deplasmana gönderemedik. Hafta sonu deplasmanda kadın ve erkek futbol takımlarımızın maçları var onlar için de daha bilet alamadık. Sonuç itibariyle müfettiş incelemesi sürüyor"dedi.
 
Amed Sportif Kulübüne kayyum atanacağı yönündeki iddialar üzerini ise Başkan Edemen, "Müfettiş incelemesi sonrasında ne olur, açıkçası onu da bilemiyorum"dedi. 

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