Putin seçim vaadini açıkladı!

18 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanarak görevinde dördüncü döneme geçmesine kesin gözüyle bakılan Putin'in yıllık konuşmasını 703 gazeteci takip ediyor.

Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulunan Putin, 2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın sağlık sistemi konusunda adımlar atması ve yaşam standardının yükselmesi, askeri altyapının değişmesi gerektiğine değinerek, "Dünyada medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanık oluyoruz. Ayağa kalkıp bu değişimlerle yüzleşmeliyiz" dedi.

Rusya'da yolların altyapısı için yaptığı harcamaların iki katına çıkarılması gerektiğini kaydeden Putin, bu harcamaların yaklaşık 740 milyar lirayı geçmesi gerektiğini söyledi.