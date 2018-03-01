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O öğretmen için karar çıktı! İşte ilk ifadesi

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Fatih’te kız öğrencisini oyuncu olma vaadiyle kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen lise öğretmeni S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O öğretmen için karar çıktı! İşte ilk ifadesi
O öğretmen için karar çıktı! İşte ilk ifadesi O öğretmen için karar çıktı! İşte ilk ifadesi O öğretmen için karar çıktı! İşte ilk ifadesi

Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olan S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etmiş, sonrasında ise tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olayın ardından mahalleli tarafından darp edilen şüpheli öğretmen S.Ö. polis tarafından mahallelinin elinden kurtarılarak gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Başka öğrencime oyunculuk ajansına kayıt yaptırmasını söyledim”

 

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen S.Ö.’nün, "9’uncu sınıfta okuyan aynı zamanda atlet olan kız öğrencim beni aradı. Telefonla konuşma sırasında oyunculuktan konu açılması üzerine ben de birkaç dizide oynadığım için kendisine çok çocuk oyuncu aradıklarını, tanıdığım bir ajansa kayıt yaptırmasını söyledim" dedi.

“Arayan kişiyi ayrıldığım sevgilim sandım”

Şikayetçi M.Ç.’yi evine götürmediğini ve telefonda taciz etmediğini iddia eden S.Ö.’nün ifadesinde, “İzinli olduğum için evimde alkol almıştım. Aynı gün görev yaptığım okulda öğrenci olan M.Ç. beni arayarak arkadaşına oyuncu olmak için ajansa gitmesini söylediğimi anlattım. Kendisi de oyuncu olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine şikayetçi M.Ç.'ye de diğer öğrencime söylediğimi tekrarladım. Daha sonrasında beni telefonla arayarak ve benimle buluşup bira içmek istediğini söyleyen kişinin sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim sandım ve kendisiyle buluşmayı kabul ettim.

Konuşmalarından dolayı telefondaki bayanın da alkollü olduğunu düşündüm. Buluşma noktası olarak konuştuğumuz Sümbül Efendi Camisi'nin yakınına geldiğimde 5-6 kişilik bir grup beni sopalarla darp etmeye başladı. Yüzüme darbe aldım ve kendimi korumak için yere uzandım. Polis memurları geldiler. 5 şişe yüksek alkollü bira içmiştim. Bugün M.Ç. isimli şahsı görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Şikayetçi M.Ç.’yi evime götürmedim. Telefonda kendisini taciz etmedim, alkol içmesi ya da alması yönünde bir şey söylemedim" dediği öğrenildi.

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