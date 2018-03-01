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Davutoğlu'ndan çarpıcı 28 Şubat mesajı! Hain FETÖ...

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat darbesinin 21. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Davutoğlu'ndan çarpıcı 28 Şubat mesajı! Hain FETÖ...
Davutoğlu'ndan çarpıcı 28 Şubat mesajı! Hain FETÖ... Davutoğlu'ndan çarpıcı 28 Şubat mesajı! Hain FETÖ... Davutoğlu'ndan çarpıcı 28 Şubat mesajı! Hain FETÖ...

Davutoğlu,''bugün 28 Şubat zihniyeti mahkum edildiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan hain FETÖ zihniyeti ve kadroları da tasfiye edilmektedir'' dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat darbesinin 15 Temmuz gibi, Türkiye'ye ve milli iradeye karşı topyekün savaş girişimi olduğunu belirterek, "28 Şubat’ın tüm kalıntılarını temizleme süreci tereddütsüz devam etmelidir. O dönem mahkemelerinin verdiği kararlar da mutlaka gözden geçirilmelidir" dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat döneminde mahkemelerin brifinglerle yönlendirilerek adil yargılama ilkesinden uzaklaşarak bir çok kişiye ölçüsüz cezalar verdiğini ifade etmiş ve bu mahkemlerde yargılanan 600 kişinin hâlâ mahkûm olduğunu belirterek, "Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar" demişti.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat darbesinin 21. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

28 ŞUBAT TOPYEKÜN SAVAŞ GİRİŞİMİYDİ

 ''28 Şubat milletin seçtiği Başbakan’a, hükümete karşı yapılan post-modern bir darbe olarak milletimizce mahkum edilmiştir. Ne darbeyi yapanlarca iddia edildiği gibi uzun yıllar sürebilmiş ne de darbeyi gerçekleştirenler vicdanlarda aklanmıştır'' dedi. Davutoğlu'nun değerlendirmesi şöyle: 28 Şubat tıpkı 15 Temmuz gibi Türkiye’ye, milletimize, milli iradeye ve değerlerimize karşı topyekün savaş girişimiydi.

KARANLIK YÜZLER OLARAK TARİHE GEÇMİŞLERDİR

28 Şubat milletin seçtiği Başbakan’a, hükümete karşı yapılan post-modern bir darbe olarak milletimizce mahkum edilmiştir. Ne darbeyi yapanlarca iddia edildiği gibi uzun yıllar sürebilmiş ne de darbeyi gerçekleştirenler vicdanlarda aklanmıştır. Darbenin muhatabı olan Necmettin Erbakan hocamız dün vefat yıldönümünde olduğu gibi gönüllerdeki müstesna yerini muhafaza ederken, demokrasiyi, milli iradeyi hedef alanlar adları bile hatırlanmak istenmeyecek karanlık yüzler olarak tarihe geçmişlerdir.

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ

28 Şubat döneminde gerçekleştirilen tüm hukuksuz uygulamalarla yüzleşmek ve bu sürecin oluşturduğu mağduriyetleri gidermek şüphesiz en önemli önceliklerdendir. Başta din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engeller olmak üzere bir çok anti-demokratik uygulama nasıl son 15 yıl içinde kaldırıldı ise 28 Şubat’ın tüm kalıntılarını temizleme süreci tereddütsüz devam etmelidir. O dönem mahkemelerinin verdiği kararlar da mutlaka gözden geçirilmelidir.

HAİN FETÖ ZİHNİYETİ TASFİYE EDİLMEKTE

Gücünü milletten almayan, millete hesap vermeyen her türlü vesayet odağı ile mücadele ederek demokratik bir Türkiye inşa etmeyi hedefleyen AK Parti iktidarları döneminde atılan adımlar sayesinde bugün 28 Şubat zihniyeti mahkum edildiği gibi, 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan hain FETÖ zihniyeti ve kadroları da tasfiye edilmektedir. Bu vesile ile 28 Şubat’la mücadele eden başta muhterem Erbakan hocamız olmak üzere tüm milli irade sevdalılarını bir kez daha saygı ile anıyorum.

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