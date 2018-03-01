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Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!

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Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!
Çarşamba akşamları reyting sıralamasında kıyasıya rekabet devam ediyor.
Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha! Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha! Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!

Peki 28 Şubat tarihi itibariyle TRT 1'in Diriliş Ertuğrul dizisi kaçıncı oldu. ATV ekranlarında yayınlanmayan başlayan Sen Anlat Karadeniz izlenme oranları belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Börü tuttu mu? İşte son reyting ve izlenme oranları.

Büyük tartışma ve eleştirilerle başlayan ardından Çarşamba akşamlarının dört sezondur lideri olan Diriliş Ertuğrul'u geçen Sen Anlat Karadeniz bu hafta ne kadar izlendi. 28 Şubat çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Buna göre TRT 1 Diriliş Ertuğrul, Star TV Börü ve ATV Sen Anlat Karadeniz kaçıncı oldu. Geçtiğimiz haftanın birincisi olan Sen Anlat Karadeniz'in izlenme oranları arttı mı? Star TV'nin yeni dizisi Börü tuttu mu? İşte dün akşamın reyting sonuçları ve tüm dizilerin izlenme oranları...

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz başladı başlayalı sosyal medyanın gündeminde düşmüyor. Reytinglerde geçtiğimiz hafta zirveye oturan dizi bu hafta ne kadar izlendi?

28 Şubat tarihinde; ATV'de yayınlanan Total'de "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi ve 3. sırada ise "Sen Anlat Karadeniz"in özeti yer aldı. Star TV'de yayınlanmaya başlayan Börü dizisi Total ve AB reyting sıralamasında 6. oldu

AB'de 1.'lik "Diriliş Ertuğrul"un, 2.'lik "Sen Anlat Karadeniz"in, 3'ncülük ise "Sen Anlat Karadeniz"in özetinin oldu.

4 sezondur zirveyi kaptırmayan Diriliş Ertuğrul üst üst üç haftadır Total'da ikinci oldu.

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