Başvurular başladı: 165 milyon avro verilecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 164 milyon 706 bin avroluk hibenin verileceği süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için başvurular 2 Nisan'a kadar sürecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 164 milyon 706 bin avroluk hibenin verileceği süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

TKDK'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017’de başvuru çağrı ilanına çıkılarak, yatırımcılar 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet edildi.

Çağrı ilanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrıldı.

2 NİSAN'A KADAR ONLİNE BAŞVURU

Proje başvuruları, 2 Nisan saat 21.00'e kadar online sistem üzerinden kabul edilecek, belirtilen saatten sonra sistemin kapanmasıyla başvuru işlemlerine ilişkin süreç tamamlanacak.

Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer belgeler, 5 Nisan saat 18.00’e kadar il koordinatörlüklerine teslim edilecek, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Başvurular hakkında detaylı bilgileri içeren “Başvuru Çağrı Rehberi”, TKDK'nın internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilecek.

Yatırımcılara, proje başvuru ve kabulünde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Hibe kapsamındaki iller

Hibe kapsamında, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat yer alıyor.

IPARD Programı’yla AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulması, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonunun sağlanması, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsal alanda faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların istihdam olanaklarının artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve kente göçün önlenmesi hedefleniyor.