F.Bahçe'den flaş hamle! Ceza kalkabilir

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından iki maç men cezası ile karşı karşıya kalan Fernandao için Fenerbahçe resmen harekete geçerek Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Fenerbahçe'nin başvurusunu değerlendirmeye alan Tahkim Kurulu da bugün saat 13:30'da toplanarak sarı-lacivertli kulübün Fernandao için yaptığı savunmayı ve talepleri değerlendirmeye aldı.
Yaptığı savunmada Fernandao'nun cezasının iptal edilmesini ve iptal edilmezse bile cezanın ertelenmesini talep eden Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'nun nasıl bir cevap vereceği de şimdiden merak edilmeye başlandı.
Öte yandan PFDK'da yapılan oylamada Fernandao'ya verilen cezanın oybirliği ile değil de oyçokluğu (4'e 3) alınması, daha önce Van Persie'nin "dil hareketinde" PFDK'nın vermiş olduğu üç maçlık cezanın Tahkim tarafından "bu sportmenliğe aykırılıktır" gerelçesiyle 1 maça indirmesi ve Talisca konusunda da 1 maçlık cezayı yine "sportmenlik dışı hareketten" onaması Fernandao'nun cezasının inebileceğinin sinyalini verdi. (Sporx)
- Puigdemont adaylığını geri çektiVolkan Demirel derbide çıldırdı! O anlar...İki ülke arasında önemli gelişme! 10 yıl sonra...Derbide ortalık karıştı! Yumruklar konuştuDerbide şok! Soyunma odası koridorlarında kavgaFETÖ'nün TSK yapılanmasında 39 asker tutuklandıSow itirafı: Büyük hata yaptıkErdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldularAvrupa borsaları düşüşle kapandıAK Parti ve Saadet Partisi'nden sürpriz görüşme
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:08 Güneş 07:32 Öğle 13:23 İkindi 16:28 Akşam 19:01 Yatsı 20:20
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 3°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -3°C Ankara
- 12°C Antalya
- 4°C Artvin
- 8°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 117.632 -1.11
- Altın: 161,391 0.22
- Dolar: 3,8080 0.22
- Euro: 4,6527 0.28
F.Bahçe'den flaş hamle! Ceza kalkabilir
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle PFDK tarafından iki maç men cezası ile karşı karşıya kalan Fernandao için Fenerbahçe resmen harekete geçerek Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Merakla bekliyordu! Ve satıldı..
- Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası
- Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!
- Polis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı
- 81'lik nine az kalsın tutuklanıyordu!
- Büyük tuzak! Profesörün cenazesinde yaşandı
- Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde...
- Komşu mektubu şoke etti! Aradı, 2. kez şok oldu...
- Yengesini boğmadan önce bunu bile düşünmüş!
- Sapık öğretmene ceza!
- Mert’in katili gün ışığı göremeyecek
- Mafya dehşeti! Pencereden attılar
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.