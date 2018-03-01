Portekiz Ligi'nde oynanan Estoril - Porto maçının ikinci yarısında şike yapıldığına dair şikayet alındı. 15 Ocak'ta oynanan ve deplasman tribününün çökmesinden dolayı skor 1-0 Estoril lehine iken ileri bir tarihe ertlenen maç. 21 Şubat'ta oynandı ve 1-0 başlayan maçı Porto 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Estoril - Porto maçından iki gün sonra savcılığa yapılan şikayette Estoril'in hesabına 730 bin euroluk bir banka havalei yapıldığı ortaya çıktı. Maçın ikinci yarısının "satın alındığı" yönünde yapılan şikayeti başsavcılık doğruladı ve yapılan şikayet için inceleme başlatıldığını açıkladı.
Savcılığa yapılan şikayette, Estoril - Porto maçından bir gün önce Estoril'in çoğunluk hisselerine sahip bir kişi ile Porto cephesinden aracı bir kişinin otelde bir araya geldiği ve maçın ikinci yarısının Porto lehine sonuçlanması için bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Estoril'in Porto'ya 3-1 yenildiği maçın ardından Estoril teknik direktörü Ivo Vieira'nın futbolcuları suçlayıcı sözleri ve "Bu kulübün formasını giymeyi hak etmeliler" sözü dikkatlerden kaçmadı.
PORTEKİZ'DE BAHİS, ŞİKE
Portekiz'de daha önce de Rio Ave - Feirense maçında şike iddiaları gündeme gelmişti. Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.
Maçı 2-1 kaybeden Rio Ave'den 4 futbolcunun, şike yaptıkları gerekçesiyle soruşturma altına girdiği belirtildi. Öte yandan Portekiz basınının iddiasına göre 6 Şubat tarihinde oynanan lig maçı için 500 bin Euro bahis yapıldığı ortaya çıktı.
Unutmayın ki Estoril oyunun ikinci yarısında (ilk yarısı 15 Ocak'ta başladı) üç gol fark etti. Görüntü o kadar kötüydü ki teknik direktör , oyuncularının tutumunu sorgulamak için halka açıktı ve onlara "kulüp formasını giymeyi hak ettirmek" zorunda kaldığını söylüyordu.
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Portekiz'de şike skandalı!
Portekiz Ligi'nde oynanan Estoril - Porto maçının ikinci yarısında şike yapıldığına dair şikayet alındı. 15 Ocak'ta oynanan ve deplasman tribününün çökmesinden dolayı skor 1-0 Estoril lehine iken ileri bir tarihe ertlenen maç. 21 Şubat'ta oynandı ve 1-0 başlayan maçı Porto 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
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