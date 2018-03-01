01 Mart 2018 Perşembe14 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:23İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 117.632 -1.11
  • Altın: 161,391 0.22
  • Dolar: 3,8080 0.22
  • Euro: 4,6527 0.28

Portekiz'de şike skandalı!

»
Portekiz'de şike skandalı!
Portekiz Ligi'nde oynanan Estoril - Porto maçının ikinci yarısında şike yapıldığına dair şikayet alındı.
Portekiz'de şike skandalı! Portekiz'de şike skandalı! Portekiz'de şike skandalı!

Portekiz Ligi'nde oynanan Estoril - Porto maçının ikinci yarısında şike yapıldığına dair şikayet alındı. 15 Ocak'ta oynanan ve deplasman tribününün çökmesinden dolayı skor 1-0 Estoril lehine iken ileri bir tarihe ertlenen maç. 21 Şubat'ta oynandı ve 1-0 başlayan maçı Porto 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. 

Estoril - Porto maçından iki gün sonra savcılığa yapılan şikayette Estoril'in hesabına 730 bin euroluk bir banka havalei yapıldığı ortaya çıktı. Maçın ikinci yarısının "satın alındığı" yönünde yapılan şikayeti başsavcılık doğruladı ve yapılan şikayet için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Savcılığa yapılan şikayette, Estoril - Porto maçından bir gün önce Estoril'in çoğunluk hisselerine sahip bir kişi ile Porto cephesinden aracı bir kişinin otelde bir araya geldiği ve maçın ikinci yarısının Porto lehine sonuçlanması için bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Estoril'in Porto'ya 3-1 yenildiği maçın ardından Estoril teknik direktörü Ivo Vieira'nın futbolcuları suçlayıcı sözleri ve "Bu kulübün formasını giymeyi hak etmeliler" sözü dikkatlerden kaçmadı.

PORTEKİZ'DE BAHİS, ŞİKE

Portekiz'de daha önce de Rio Ave - Feirense maçında şike iddiaları gündeme gelmişti. Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.

Maçı 2-1 kaybeden Rio Ave'den 4 futbolcunun, şike yaptıkları gerekçesiyle soruşturma altına girdiği belirtildi. Öte yandan Portekiz basınının iddiasına göre 6 Şubat tarihinde oynanan lig maçı için 500 bin Euro bahis yapıldığı ortaya çıktı.

Unutmayın ki Estoril oyunun ikinci yarısında (ilk yarısı 15 Ocak'ta başladı) üç gol fark etti. Görüntü o kadar kötüydü ki teknik direktör , oyuncularının tutumunu sorgulamak için halka açıktı ve onlara "kulüp formasını giymeyi hak ettirmek" zorunda kaldığını söylüyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Volkan Demirel derbide çıldırdı! O anlar...Volkan Demirel derbide çıldırdı! O anlar...Fenerbahçeli Volkan Demirel, Beşiktaş ile kupada oynadıkları derbide kırmızı kart gördü.
Derbide ortalık karıştı! Yumruklar konuştuDerbide ortalık karıştı! Yumruklar konuştuBeşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Zirat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında olaylar çıktı.
Derbide şok! Soyunma odası koridorlarında kavgaDerbide şok! Soyunma odası koridorlarında kavgaBeşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.
Sow itirafı: Büyük hata yaptıkSow itirafı: Büyük hata yaptıkBursaspor Başkanı Ali Ay, bu sezon transferde yalnızca Sow konusunda hata yaptıklarını düşündüğü söyledi.
Derbi kızardı!Derbi kızardı!Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.
Sen neymişsin Nagatomo! Herkesi şaşırttıSen neymişsin Nagatomo! Herkesi şaşırttıGalatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo ile ilgili bilinmeyen yönler ortaya çıktı.
  • Galatasaray'a müjdeli haber!01 Mart 2018 Perşembe 14:52
  • Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı!01 Mart 2018 Perşembe 14:39
  • Portekiz'de şike skandalı!01 Mart 2018 Perşembe 14:38
  • F.Bahçe'den flaş hamle! Ceza kalkabilir01 Mart 2018 Perşembe 14:37
  • Bakanlık o kulübü incelemeye aldı!01 Mart 2018 Perşembe 12:51
  • Beşiktaş'ta kavga çıktı! Mini mini bir kuş...01 Mart 2018 Perşembe 11:25
  • Flaş Ali Koç iddiası! İngiliz ve İspanyol...01 Mart 2018 Perşembe 11:25
  • Bayern Münih'te kavga şoku!01 Mart 2018 Perşembe 11:07
  • Talisca'ya 'orta parmak' davası! Volkan ise...01 Mart 2018 Perşembe 11:06
  • Kupada derbi ateşi! İşte muhtemel 11'ler...01 Mart 2018 Perşembe 11:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri