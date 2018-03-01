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Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı!

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Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı!
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'ya özel açıklamalar yaptı
Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı! Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı! Quaresma teklif aldığı kulübü açıkladı!

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'ya özel açıklamalarda bulundu.

Porto ve Sporting Lizbon hakkında itiraflar yapan Portekizli yıldız oyuncu, ülkesine dönmek istemediğini ve yoluna Beşiktaş'ta devam edeceğini kaydetti.

TEKLİF ALDIM AMA BEŞİKTAŞ'I BIRAKMAM

Sporting'in teklifini açıklayan Ricardo Quaresma, "Bunun için görüşmeler yapıldı. Başkan Bruno de Carvalho'nun bana gösterdiği sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Bu konuşmaların içeriğini açıklamayacağım. geri dönmek istedim ama Türkiye'de iyiyim. Beşiktaş'ın da beni bırakmayacağını biliyordum. Bruno de Carvalho'nun bana yaklaşımını beğendim, o da bu transferin mümkün olmayacağını anladı" sözlerini kullandı

ŞAMPİYON PORTO OLACAK

Eski takımı Porto'nun ligde şampiyonluğa ulaşacağını belirten Quaresma, "Porto eski günlerine döndü. Teknik direktör Sérgio Conceição iyi bir insan ve ahrika bir profesyonel. Neredeyse geçen seneki ile aynı kadro var. Birçok oyuncuyu gönderip Marega ve Aboubakar'ı da geri getirdi. Bzen yetenek yetmez. Eğer teknik direktör güven vermezse olmaz. Conceição'yu alkışlıyorum. Bu sene Porto şampiyon, aksini düşünmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Ricardo Andrade Quaresma Bernardo bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol atıp 11 de asist yaptı

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