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Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı

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Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı
Sebze ve meyve komisyonculuğu yaparken düştüğü maddi sıkıntı yüzünden yeni arayışa giren Murat Traş Muş'un Bulanık ilçesinde TKDK'dan aldığı 2 milyon lira hibeyle kurduğu süt üretim tesisinde ayda 20 ton süt üretmeyi amaçlıyor.
Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Murat Traş, bölgenin huzura kavuşmasıyla geçen sene hazırladığı süt üretim tesisi projesini TKDK'ye sundu.

2 MİLYON LİRA ALDI

Projesi kabul edilen ve 2 milyon lira hibe alan Traş, Güllüova Mahallesi'ndeki 10 dekarlık alanda Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretim tesisi kurdu. 120 hayvanın bulunduğu tesiste, anaç ahırı, genç hayvan barınağı, doğumhane, revir, süt sağım ünitesi, yem deposu ve idari bina yer alıyor.

'HAYALDİ GERÇEK OLDU''

Traş, çiftliği kurarken TKDK'den çok büyük destek gördüğünü anlattı. Aylık 20 ton süt üretmeyi amaçladığını dile getiren Traş, şöyle konuştu:

"Böyle büyük bir işletme açıp peşinde koşturmak bizim için hayaldi. İşletmemizi kurduğumuz an itibarıyla hayvanlarımızı aldık. Sütlerimizi bölgedeki süt işleme tesislerine satacağız. Projemizin bedeli 3 milyon liraydı. 2 milyon lira hibe desteği aldık. Devletin desteği olmamış olsaydı böyle bir işletme ne yapabilirdik ne de hayal edebilirdik. Yaptığımız iş hayaldi, gerçek oldu."

''DIŞARIDAN ELEMAN TUTMADIK''

İşletmeyi 3 kardeşiyle birlikte çalıştırdıklarını anlatan Traş, "Dışarıdan eleman tutmadık. Hayvanlarımız bu bölgenin hayvanları olduğu için ırkı daha sağlamdır ve hastalığa daha dayanıklıdır. Dana ölümleri yoktur. Bölgenin hayvanı daha dirençlidir. Kendi bölgemizin hayvanını tercih ettik" dedi.

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