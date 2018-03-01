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ABD'den Afrin operasyonuna DEAŞ'lı çözüm!

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ABD ve Koalisyona bağlı üst düzey bir grup general, dün Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi ziyaret etti.
ABD'den Afrin operasyonuna DEAŞ'lı çözüm!
ABD'den Afrin operasyonuna DEAŞ'lı çözüm! ABD'den Afrin operasyonuna DEAŞ'lı çözüm! ABD'den Afrin operasyonuna DEAŞ'lı çözüm!

Ziyarete ilişkin kaynakların verdiği bilgilere göre, ABD'li generallerin, YPG'yi  Afrin’e geçmemesi konusunda ikna etmeye çalıştıkları belirtildi. Ayrıca Türkiye ve ÖSO’nun Afrin'e yönelik gerçekleştirilecekleri operasyona karşı çözüm bulmaya çalıştıklarını da terör örgütü YPG'nin üst düzey yetkililerine aktardılar.

 

ABD'DEN AFRİN OPERASYONUNA DEAŞ'LI ÇÖZÜM

Türkiye'nin Afrin operasyonunu durdurmak için her fırsatta DEAŞ'ı bahane eden ABD, Türkiye'nin operasyonlarını durdurması için uluslararası camiayı DEAŞ saldırılarıyla harekete geçirmeyi planlıyor.

Pentagon Sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Afrin operasyonu, DEAŞ ile yürütülen mücadelenin dikkatini dağıtıyor” demişti.

Bu açıklamanın havada kaldığını gören ABD, TSK'nın Afrin operasyonundan sonra paravan örgütü olan "DEAŞ ve YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor" algısı yaratmaya başladı.

Deirezzor’da, son günlerde CIA'nın talimatıyla DEAŞ'ın YPG'ye yönelik etkili üç eylemi oldu. Bunun üzerine ABD ve Koalisyonun askeri yetkilileri, YPG’nin Afrin operasyonu konusundaki "sözde dikkat dağınıklığı" ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.

HEDEF AFRİN OPERASYONU

Önümüzdeki günlerde ABD'nin DEAŞ saldırılarını uluslararası kamouyuna örnek göstererek Türkiye'nin Afrin operasyonunu karalamayı hedeflediği ortaya çıktı.

ABD: TÜRKİYE'Yİ İKNA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ABD askeri yetkililer ise, “Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini, operasyonun daha fazla ilerlememesi ve durması için, askeri ve siyasi olarak en üst düzeyde çalışmaların yürütüldüğüne…” yönelik açıklamalarda bulunuyor.

TÜRKİYE AFRİN KONUSUNDA KARARLI

TSK, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak, sınırlarını korumak ve terörle mücadele için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonların bölgedeki tüm terör unsurları temizleninceye kadar süreceği konusunda kararlı...

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