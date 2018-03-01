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Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası

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Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası
İSKİ ekiplerince yapılan denetimde teknesinde kaçak su kullandığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca'ya 4 bin lira para cezası verildi .
Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezası

Bebek Koyu'nda bağlı teknesinde kaçak su kullandığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, 4 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanıklar Oktay Kaynarca ve Bünyamin Bilgeoğlu katılmadı. Kaynarca'yı avukatı Barış Ünlü temsil etti.

Duruşmada söz alan avukat Ünlü, müvekkilinin dava konusu suça ilişkin herhangi bir kastı bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: 

 

"Söz konusu koyda birçok tekne olmasına karşın, sadece birkaçında su aboneliği var. Müvekkil su ihtiyacını, bedeli karşılığında Metin C. adlı şahıstan temin etmiştir. Müvekkilin, Metin C'nin kaçak su kullanıp kullanmadığını bilmesi mümkün değildir. Suçu kabullenmemekle birlikte müvekkil zararı gidermiştir. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasını, aksi kanaatte iseniz lehte olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz.''

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kaynarca'nın "karşılıksız yararlanma" suçunu işlediğini sabit görerek, 4 bin lira adli para cezası verdi. Kaynarca'nın daha önce hakkındaki bir davada ceza ertelemesi uygulandığı hükmün açıklanmasını geri bırakmayan mahkeme, paranın 4 taksitte ödenmesini kararlaştırdı. 
Mahkeme, diğer sanık Bilgeoğlu'nu ise aynı suçtan 6 ay 20 gün hapse mahkum ederken, cezayı 5 yıl süreyle erteledi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oktay Kaynarca'ya ait kaptanlığını Bünyamin Bilgeoğlu'nun yaptığı teknede sayaçsız ve sözleşmesiz kaçak su kullanıldığını tespit eden İSKİ ekipleri, tutanak düzenleyerek durumu savcılığa bildirmişti. Savcılık, Kaynarca ve Bilgeoğlu hakkında, "Abonelik esasına göre yararlanılabilen suyun, sahibinin rızası olmaksızın tüketilmesi" suçundan 2 aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. 

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