Sen neymişsin Nagatomo! Herkesi şaşırttı

Nagatomo'nun deyimi yerindeyse 10 parmağında 10 marifet var. İşte Japon yıldızın geçmişine ve güncel yaşamına dair çok sıra dışı bilgiler...

2013 yılında Nagatomo’nun model olarak alındığı “Yuuto kun ga iku” yani “Yuuto’cuk gidiyor” adlı 26 bölümlük çizgi filmi yapıldı.

2015 yılında kendi adına kurduğu Futbol Akademisi ile minik Japonların iyi bir futbolcu olması için çalışıyor.



6 kitabı var



Nagatomo aynı zamanda yazarlık da yapıyor. İlk kitabı 2011’de basılan Nagatomo'nun tam 6 kitabı bulunuyor. Nagatomo'nun yazarlık yelpazesi de hayli geniş. Japon futbolcu, antrenman taktikleri, yoga-meditasyon ve yemek konularındaki kitaplarıyla dikkat çekiyor.



Sağlıklı beslenmeye önem veren sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapan Japon futbolcunun, sağlık malzemeleri ve yemek hizmeti sunan bir şirketi de bulunuyor.