Kriz çıkaran ihale yenilendi! Tartışılacak sonuç

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Müze ve Örenyeri gişelerinin işletmesine ilişkin ihale bugün yapıldı. İhalede dünyada kötü bir üne sahip olan Sicpa Turkey firması birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından Müze ve Örenyerlerinde bilet ve bilet ürünlerinin tasarımı geliştirilmesi ve satış kanallarının yönetimine ilişkin kiralama ihalesi 1 Mart Çarşamba günü gerçekleşti.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Müze ve Örenyerlerinden Topkapı Sarayı, Ayasofya, Topkapı Sarayı Harem Dairesi, İstanbul Arkeoloji, Türk ve İslam Eserleri, Pamukkale, Efes ve Göreme gibi Müze ve Örenyerlerinin de içinde bulunduğu 54 Müze ve Örenyeri için yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Kanal 7’nin de bünyesinde bulunduğu Beyaz Holding’in Etkin Eğitim firması ve İsviçre kökenli Sicpa Turkey firması gerekli yeterlilikleri sağlayarak açık artırmaya katılma hakkı kazandı.

9 YIL BOYUNCA İŞLETECEK

Bugün yapılan açık artırma neticesinde en yüksek teklifi (3.907.000.000,00 TL) veren Sicpa Turkey firması ihaleyi kazandı ve 9 yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan Müze ve Örenyerleri gişelerini işletme hakkini kazanmış oldu. Etkin Eğitim firması da vermiş olduğu 3.860.000.000,00 TL teklifle az farkla ikinci oldu. Açık artırma süreçleri tamamlanan ihalenin kesin sonuçları idarenin yapacağı incelemeden sonra önümüzdeki günlerde açıklanacak.

KUTSAL EMANETLERDEN DE SORUMLU OLACAK

Sicpa şirketin yöneticisi ve temsilcisi ise Philippe Amon... JN1 adlı haber kanalının para bağışlayıcılarından biri olan Philippe Amon, aynı zamanda Jewish World Conference'in (Yahudi Dünyası Konferansı) para bağışlayıcılarından biri. Amon aynı zamanda Siyonist Herzilya Konferansının da ana destekçisi. Herzliya konferansı da İsrail için çok önemli politik olayların araştırılması için kurulan bir kurum.