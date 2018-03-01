Merakla bekliyordu! Ve satıldı..

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan daire Güneş gazetesinin sahiplerine 100 bin dolar karşılığında aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki dairesinin değeri tartışma konusu olmuştu.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Zeynep Kılıçdaroğlu dairesini, 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesinin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.

Güneş gazetesinde yer alan bir haberde, Zeynep Kılıçdaroğlu’na ait dairenin değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Zeynep Kılıçdaroğlu da gazeteye, daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğu yönünde bir mektup göndermişti.