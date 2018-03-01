01 Mart 2018 Perşembe14 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:23İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 117.632 -1.11
  • Altın: 161,391 0.22
  • Dolar: 3,8080 0.22
  • Euro: 4,6527 0.28

Merakla bekliyordu! Ve satıldı..

»
Merakla bekliyordu! Ve satıldı..
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan daire Güneş gazetesinin sahiplerine 100 bin dolar karşılığında aldı.
Merakla bekliyordu! Ve satıldı.. Merakla bekliyordu! Ve satıldı.. Merakla bekliyordu! Ve satıldı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki dairesinin değeri tartışma konusu olmuştu.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Zeynep Kılıçdaroğlu dairesini, 100 bin dolar karşılığında Güneş gazetesinin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.

Güneş gazetesinde yer alan bir haberde, Zeynep Kılıçdaroğlu’na ait dairenin değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Zeynep Kılıçdaroğlu da gazeteye, daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğu yönünde bir mektup göndermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merakla bekliyordu! Ve satıldı..Merakla bekliyordu! Ve satıldı..CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan daire Güneş gazetesinin sahiplerine 100 bin dolar karşılığında aldı.
Oktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezasıOktay Kaynarca'ya 'kaçak su kullanma' cezasıİSKİ ekiplerince yapılan denetimde teknesinde kaçak su kullandığı gerekçesiyle yargılanan oyuncu Oktay Kaynarca'ya 4 bin lira para cezası verildi .
Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!Diriliş Ertuğrul'a bir şok daha!Çarşamba akşamları reyting sıralamasında kıyasıya rekabet devam ediyor.
Polis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdıPolis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdıErzurum’da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, birdepoda kaçak kesim 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Ekipleri karşısında gören depo sahibi, kaçak etlerin yerini kendi gösterdi.
81'lik nine az kalsın tutuklanıyordu!81'lik nine az kalsın tutuklanıyordu!Adana'da kaçak su kullandığı ileri sürülerek sayacı mühürlenen 81 yaşındaki kadın borcunu ödemeyip mührü kırınca ASKİ'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Büyük tuzak! Profesörün cenazesinde yaşandıBüyük tuzak! Profesörün cenazesinde yaşandıSahtekarlar dolandırıcılıkta sınır tanımıyor. En son yöntem artık bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.
  • Yurttan kaçan kızdan olay sözler! Onun evinde...01 Mart 2018 Perşembe 09:56
  • Komşu mektubu şoke etti! Aradı, 2. kez şok oldu...01 Mart 2018 Perşembe 09:55
  • Yengesini boğmadan önce bunu bile düşünmüş!01 Mart 2018 Perşembe 09:53
  • Sapık öğretmene ceza!01 Mart 2018 Perşembe 09:52
  • Mert’in katili gün ışığı göremeyecek01 Mart 2018 Perşembe 09:47
  • Mafya dehşeti! Pencereden attılar01 Mart 2018 Perşembe 09:45
  • Ünlü oyuncu felç geçirdi01 Mart 2018 Perşembe 09:21
  • Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı01 Mart 2018 Perşembe 00:04
  • Çorum'da vahşet!28 Şubat 2018 Çarşamba 14:49
  • Hattını sorguladı neye uğradığını şaşırdı28 Şubat 2018 Çarşamba 13:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri