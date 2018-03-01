Arınç Milli Görüş Kitabı Yazıyor

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki akşam Saadet Partisi tarafından Ankara'da "İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan" temasıyla düzenlenen anma programında konuştu. Arınç, sosyal medyada paylaştığı mesaja farklı anlamlar yüklendiğini belirterek, "Bu ahlaksız troller var ya onların da bir kısmı bu mesajın altını, üstünü eğip, bükerek buradan anlam çıkartmaya çalıştılar. Biz hocamızdan siyaseti böyle öğrenmedik" ifadelerini kullandı.



"KİM BİLİR NE ANLAMLAR ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1967'den 2001 yılına kadar Erbakan'ın yanında bulunduğunu, hizmetinde olduğunu belirterek, kendisini minnetle yad etti. Arınç, Erbakan'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajı okuyarak, şunları söyledi:

"Bu kadar masumane bir Twitter'in yayınlanmasıyla birlikte maalesef güzel siyaseti çirkin politika haline getirmiş bir avuç zavallı bu mesajın altından kim bilir ne anlamlar çıkarmaya çalıştılar. Daha dün Cumhurbaşkanımızın Cezayir'e giderken söylediği, bu ahlaksız troller var ya onların da bir kısmı bu mesajın altını, üstünü eğip, bükerek buradan anlam çıkartmaya çalıştılar. Biz hocamızdan siyaseti böyle öğrenmedik. Siyasetin tarifini ondan öğrendik, cihadın tarifini ondan öğrendik. Hadislerle, ayetlerle süslenmiş... Bir insanın siyaset yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini ondan öğrendik."

"ERBAKAN HOCA HAKARET ETMEZDİ"

Erbakan'ın siyasi rakiplerini düşman değil, rakip gördüğünü ifade eden Arınç, "Onları eleştirir ama hiçbir zaman hakaret etmezdi. Hiçbir zaman onların kişisel düşüncelerine veya kişilik haklarına saygısızlık etmezdi." diye konuştu.

Erbakan'ın bir nezaket ve edep timsali olduğunu anlatan Arınç, "Biz Erbakan Hoca'dan hayatımızın gayesini öğrendik. Cihad nedir, hepimize ezberlettiği için onu öğrendik." dedi.



ARINÇ MİLLİ GÖRÜŞ KİTABI YAZIYOR

Arınç, Milli Görüş yıllarını bir kitap haline getirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.



Milli Gazete