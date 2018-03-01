Meclis Erbakan’ı özlüyor…

Tarihe ve ülkeye vurduğu hayırlı damga ile anılan Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılı dolayısıyla bütün Türkiye ve dünyada anlatılırken, TBMM Genel Kurulu’nda da konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı, Genel Kurulu yöneten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın yaptı. “Kendisini milletine hizmet için adamış büyük bir devlet, siyaset ve bilim adamı olan rahmetli Erbakan her zaman gönüllerde müstesna bir yere sahip olacaktır.” diyen Aydın, “Mücadelesi, azmi ve duruşuyla her zaman örnek bir insan ve örnek bir devlet adamı olan Sayın Necmettin Erbakan’ı da bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz.” ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan siyasi parti temsilcileri şu görüşleri dile getirdi:

MEHMET MUŞ: BÜYÜK HİZMETLERİ UNUTULAMAZ

İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş: “Devlet ve millet adamı vasfıyla önce çıkan Necmettin Erbakan’ın Türkiye’ye yaptığı büyük hizmetleri, milletimize kazandırdığı eserleri unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle sabrı, metaneti, kararlılığı, hoşgörüsü, dava şuuru ve millet aşkıyla Türk siyasetine büyük katkılar sunan Necmettin Erbakan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.”

ENGİN ÖZKOÇ: HAK TERAZİSİNDE SAMİMİ, SAYGIN VE MİLLİYDİ

“Gömlek değiştirir gibi görüşlerini, inançlarını, yol arkadaşlarını değiştirenlerden olmamıştır. Bizim için saygındır, samimidir” diye konuştu. Erbakan’ın kendisinin, ailesinin, çevresindeki bir grubun zenginliğini düşünmediğini, ülkeyi refaha kavuşturmayı hedeflediğini ifade eden Özkoç, “Bedel ödemekten sakınmamış, kirli pazarlıkların parçası olmamıştır. Millîdir; millî iradeye, Parlamento’ya güvenmiş, mücadelesini tüm açıklığıyla bu zeminde yürütmüştür. Hak terazisinde doğru bildiğini her zaman her ortamda bütün gücüyle savunmuştur. Millîdir; millî iradeye, Parlamento’ya güvenmiş, mücadelesini tüm açıklığıyla bu zeminde yürütmüştür.”

MANİSA MİLLETVEKİLİ VE MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ERKAN AKÇAY:SİYASETE DAMGA VURDU

“Türk siyasetine damga vuran, siyasetin duayen ismi, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın da 7’ncı vefat yıldönümü. Merhum Necmettin Erbakan’ı da saygı ve rahmetle anıyorum.”

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HURŞİT YILDIRIM: GELECEĞİ MÜJDELEYEN LİDER

“Her geçen gün değeri daha iyi anlaşılan, 28 Şubat zulmüne karşı sabırla ve siyasi öngörüyle mücadele eden, partisi kapatıldığında “Bu tarihî süreçte sadece basit bir olaydır.” diyerek pek çok siyasi öğrencisiyle geleceği müjdeleyen bir liderdir rahmetli Necmettin Erbakan. Mekânın cennet, makamın âli olsun.”



Millî Gazete / TBMM Bürosu