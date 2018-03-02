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Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na sert tepki!

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Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na sert tepki!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbinin ardından basın toplantısında Erman Toroğlu'na tepki gösterdi.
Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na sert tepki! Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na sert tepki! Şenol Güneş'ten Erman Toroğlu'na sert tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da Erman Toroğlu'nun yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

Güneş, kendisi ile ilgili iddialara kızarken, "Ben hakemden memnun değilim. Biz mi hatalar yaptık? Daha fazla pozisyonu olan, oynamak isteyen biziz. Arkadaşlar çıkıyor televizyona bulmuşlar bir kurum, almışlar arkasına sallıyorlar. Televizyonda bana hakaret ediyor, duyum almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Koridorlarda bir şey olmuş? Sen oturduğun yerden nereden gördün? Herkes algı peşinde, toplantı da yapmayacağım bundan sonra. 'Merhaba, nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz?' bu kadar." ifadelerini kullandı.

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