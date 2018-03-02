ABD'li komutandan F-35 itirafı

ABD’li Koramiral Mat Winter, beşinci nesil savaş uçağı F-35’in maliyetinin çok yüksek olduğunu ve gelecekte bu harcamaların askeri bütçe için çok ağır gelebileceğini belirtti.

Şu ana kadar 400 milyar doların harcandığı F-35savaş uçağının silahlandırılması programından sorumlu Winter, çalışmaların devam ettiğini ama aşırı yüksek maliyetin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

The Washington Examiner askeri gazetesinin haberine göre Winter, “Fiyat düşüyor ama yeterince hızlı gelmiyor” dedi.

Winter, F-35 fiyatındaki düşüşün mevcut hızda kalması ve planlanan sayısının 280’den 800’e yükseltilmesi durumunda uçağın mevcut bütçe için çok ağır geleceği yönünde uyarıda bulundu.