02 Mart 2018 Cuma15 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:06Güneş 07:30Öğle 13:22İkindi 16:29Akşam 19:02Yatsı 20:21
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 117.219 -0.35
  • Altın: 161,191 0.11
  • Dolar: 3,8051 -0.08
  • Euro: 4,6677 0.32

Emekli maaşına Şubat zammı

»
Emekli maaşına Şubat zammı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk veri 1.02 çıktı, Şubat enflasyonu için ise tahminler yüzde 0.52. Bu tahmin gerçekleşirse, 2 aylık enflasyon 1.54’e ulaşacak.
Emekli maaşına Şubat zammı Emekli maaşına Şubat zammı Emekli maaşına Şubat zammı

Yaklaşık 9 milyon emeklinin Temmuz zammı için gözü enflasyon verilerine çevrildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin Temmuz zammının oranını gösterecek. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSKve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketine göre de 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.48 oldu. Bütün bu gelişmeler, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının artabileceğini gösterdi.

RAKAM ARTIYOR

Ancak kesin oranı gerçekleşen enflasyon gösterecek. Zammı gösterecek ilk veri yani Ocak enflasyonu yüzde 1.2 çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mart'ta da Şubat ayı enflasyonunu açıklayacak. Son beklenti anketinde Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0.33 ve en yüksek yüzde 0.71 aralığında yer aldı. Eğer yüzde 0.52'lik tahmin gerçekleşirse, 2 aylık enflasyon yüzde 1.54 olarak gerçekleşmiş olacak. Bunun üzerine de 4 aylık enflasyon verisi daha eklenecek. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak.

TAKVİM

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.
Kırmızı et neden pahalı? İşte nedeni...Kırmızı et neden pahalı? İşte nedeni...Merkez Bankası'nın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayınlanan yazı, kırmızı et fiyatları üzerinde yem maliyetlerinin etkisini gözler önüne seriyor.
Tek tek açıklandı! O sitelere erişim engellenecekTek tek açıklandı! O sitelere erişim engellenecekSermaye Piyasası Kurulu, 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildiVarlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildiSermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Varlık Fonu BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.
Bakanlıktan "Çiftlik Bank" açıklaması!Bakanlıktan "Çiftlik Bank" açıklaması!Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Çiftlik Bank ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleriyle 3.80 civarında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL'de iç ve dış yoğun veri gündemi takip edilecek.
  • Yeni anneye en az bin 877 lira02 Mart 2018 Cuma 09:56
  • Emekli maaşına Şubat zammı02 Mart 2018 Cuma 09:35
  • Avrupa borsaları düşüşle kapandı01 Mart 2018 Perşembe 23:13
  • Devletten 2 milyon lira aldı, hayali gerçek yaptı01 Mart 2018 Perşembe 14:53
  • Başvurular başladı: 165 milyon avro verilecek01 Mart 2018 Perşembe 14:37
  • İran, dolarla ithalatı yasakladı01 Mart 2018 Perşembe 12:52
  • Başbakan: KDV'ler 3 ay içinde ödenecek01 Mart 2018 Perşembe 12:40
  • İki dev birden batıyor!Binlerce kişi işsiz kalacak01 Mart 2018 Perşembe 12:39
  • Türkiye’nin en genç zenginleri açıklandı01 Mart 2018 Perşembe 12:33
  • Bin 800 günle emeklilik maaşı01 Mart 2018 Perşembe 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri