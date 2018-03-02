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Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı

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Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı
Balıkesir’in Havran İlçesi’nde kızına aşık olan gencin eşi ve 3 çocuğunu katlettiği Hasan Ç., hala korkunç olayın şokunu yaşıyor.
Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı

Havran’a bağlı Hüseyin Beşeler Köyü’nde 19 Şubat’ta meydana gelen olayda, sevdiği Gülşen Ç. ile evlenmesine karşı çıktığı gerekçesiyle genç kızın ailesinin evini basan Ali Saral, çifte tüfekle katliam yaptı. Saral’ın silahından çıkan kurşunlarla, Melike Ç. ile çocukları Ebru ve Tuncay olay yerinde, Gülşen Ç. ise 1 hafta sonra Manisa’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Katliam evinden sosyal medyada canlı yayın yapan Ali Saral, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ACILI BABA EVE GİREMİYOR

Hasan Ç., olayın şokunu halen üzerinden atamadı. Güçlükle ayakta duran acılı baba, katliamın yaşandığı evine giremiyor.Habertürk Gazetesi'nden Mahmut Acaröz'ün haberine göre, olaydan sonra annesinin evinde kalmaya başlayan Hasan Ç., “Ne diyeyim, bunu yapan en ağır cezayı alsın. Bu saldırgan geçen mayıs ayında kızımı kaçırmak istedi. Jandarmadan biz kızımızı aldık. O gün akşam ailesi evimize geldi, eşim onları içeri almadı. O olayın ardından eşim ve çocuklar Ağrı’ya gitti. Eylül ayında geri döndüler. Ondan sonra her şey normaldi, hayatımıza devam ediyorduk. Böyle bir saldırı olabileceği aklımızdan geçmiyordu” diye konuştu.

AİLESİNDEN GERİYE SADECE 2 YAŞINDAKİ OĞLU KALDI

Ailesinden geriye sadece 2 yaşındaki oğlu Yasin’in kaldığını belirten acılı baba, “Saldırıda yaralanan Yasin, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. Başında ablam duruyor. Oğlumdan iyi haberler aldım. Tek tesellim bu. Bundan sonra annem ve oğlumla birlikte yaşamaya devam edeceğim” ifadesini kullandı. Minik Yasin’in kesilme tehlikesi olan bacağının kurtarıldığı öğrenildi.

Hürriyet

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