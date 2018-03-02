Cinayetleri korumayı öğrenince işlemiş!

Çorum’da boşandığı Gamze Kuru (24) ile ağabeyi Ramazan Kuru’yu (34) öldüren Yakup Mensur (35), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, olayın olduğu gün, Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararın Yakup Mensur’a bildirildiğini açıklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olaydan bir gün önce Gamze Kuru’nun eski eşinin kendisini tehdit ettiği söyleyerek şikayette bulunduğunu, cinayetin işlendiği gün ise genç kadın hakkında koruma kararı çıktığını açıkladı. Başsavcı Yurdagül, “Gamze Kuru’nun başvurusu üzerine alınan koruma kararı, olayın olduğu gün polis merkezine verildi. Eski eşi Yakup Mensur’un Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararı cinayetin işlendiği günü şüpheliye bildirildi, ancak buna rağmen olay gerçekleşti” dedi.
02 Mart 2018 Cuma15 C.Ahir 1439
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