Önemli kriterleri baz alarak ülkelerin askeri kapasitelerini sıralayan Global Firepower isimli kuruluşa göre dünya ülkeleri sıralamasında 2015'te 10. sırada olan TSK, FETÖ'den temizlendikten sonra 8. sıraya yükseldi. Bu başarı da etkili operasyonları beraberinde getirdi. Diğer taraftan TSK'ya olan güven de arttı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında vatandaşların Mehmetçiğe ilgisi bunun en önemli göstergesi oldu. TSK'da başlatılan FETÖ temizliği tüm hızıyla sürerken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ordu yenilendi ve güçlendi.
- TSK, sadece geçen yıl PKK/YPG/DEAŞ üyesi 7 bin 16 teröristi etkisiz hale getirdi.
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı harekatı ile Azez-Cerablus arası kontrol altına alındı.
-İdlib'de Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak 8 tane gözlem noktası oluşturdu.
-Afrin'deki harekatta ise 100'den fazla nokta kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli de Sabah'a yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nda TSK'nın başarısını gölgelemek için özellikle terör örgütü ve çevrelerince ortaya atılan 'siviller öldürülüyor' iddiasını kesin bir dille yalanladı. Türk ordusunun dünyada sivil hassasiyeti en yüksek olan ordu olduğunun altını çizen Canikli, harekâtın yüzde 91 oranında yerli mühimmat kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.
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FETÖ temizlendikçe TSK gücüne güç kattı
Önemli kriterleri baz alarak ülkelerin askeri kapasitelerini sıralayan Global Firepower isimli kuruluşa göre dünya ülkeleri sıralamasında 2015'te 10. sırada olan TSK, FETÖ'den temizlendikten sonra 8. sıraya yükseldi. Bu başarı da etkili operasyonları beraberinde getirdi. Diğer taraftan TSK'ya olan güven de arttı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında vatandaşların Mehmetçiğe ilgisi bunun en önemli göstergesi oldu. TSK'da başlatılan FETÖ temizliği tüm hızıyla sürerken, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ordu yenilendi ve güçlendi.
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