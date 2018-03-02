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Orduevinde şoke eden operasyon!

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FETÖ kapsamında dün tutuklanan astsubay Rıza Asal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli çalışmasıyla tespit edilerek yakalanmasının detayları ortaya çıktı.
Orduevinde şoke eden operasyon!
Orduevinde şoke eden operasyon! Orduevinde şoke eden operasyon! Orduevinde şoke eden operasyon!

Rıza Asal’ın tutuklandığı sürecin detaylarına göre, İstanbul Beykoz’daki SAT Grup Komutanlığı’nda görevli 31 yaşındaki 10 yıllık Astsubay Rıza Asal, 3 haftalık “dönüşümlü görevlendirme” kapsamında Koramiral Adnan Özbal’ın kadrolu korumalarına ilave olarak koruma ekibinde görev aldı.  Asal’ın görevlendirilmesi sürecinde rutin incelemeleri yapan Deniz Kuvvetleri birimleri Asal’ı 67 ana kriter 239 alt kritere dayanan “FETÖMETRE” sistemi üzerinden incelemeye aldı.

10 KRİTER ELE VERDİ

Yapılan incelemede Asal’ın görev yaptığı yerler, aldığı taltif ve takdirler, firari veya görevden atılmış komutanlarından tam sicil almış olması da dahil olmak üzere 10 ayrı kriter üzerinden FETÖ bağlantısı şüphesi doğdu. Ayrıca Asal’ın 2013’teki evliliği de şüpheli bulundu. Asal’ın iki kız kardeşi ve babasının aktif Bank Asya hesabının olduğu ve kız kardeşinin FETÖ sebebiyle kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı tespit edilince durum Asal’ın görev yeri İstanbul’daki terör savcılığına İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bildirildi. 

İKİ HAFTA SORGULANDI

Savcılığın da Asal’ın FETÖ irtibatlarına dair tespitleri üzerine İstanbul terör savcısı Can Tuncay’ın yürüttüğü koordineli operasyonla Asal, 16 Şubat’ta istirahat halinde olduğu AnkaraMerkez Orduevi’nde gözaltına alınarak İstanbul’a götürüldü. Asal, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) yaklaşık 2 hafta gözaltında kaldı. Bu süreçte soruşturmayı derinleştiren İstanbul TEM ekipleri Asal’ın ve akrabalarının bütün FETÖ irtibatlarını ortaya çıkardı. Daha önce itirafçı olan  “mahrem abi” S.A.A’nın ifadelerinde ayrıntı olarak eşkalini ve konum bilgilerini verdiği kişinin de Astsubay Asal olduğu belirlendi. Asal, “mahrem abi” tarafından da teşhis edildi. Savcılık Asal’ın diğer irtibatlarını tespit için çalışmalara devam ediyor.

Milliyet.

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