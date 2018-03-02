Gövde gösterisi yaptılar: ‘Bu füzeyi kimse durduramaz’

Putin, nükleer başlık taşıma kapasitesi olan yeni Rus füzesi Sarmat’ı tanıtırken, “Yeni füzemizi ne şimdiki ne de gelecekteki bir füze kalkanı durdurabilecek” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart başkanlık seçimlerine sayılı günler kala meclis ve halka hitaben Rus parlamentosunda yaptığı yıllık konuşmada Rusya açısından en büyük güvenlik tehdidinin ilhakçı planlar yapan ülkelerin tavırları değil, teknolojide geri kalmak olacağını söyledi. Rusya lideri konuşurken, arkasındaki ekrandan da yeni nesil kıtalararası balistik füze Sarmat’ın denemelerinden ilk görüntüler yansıtıldı. Rusya’nın ‘Şeytan’ adı verilen füzesinin yerini alacak olan Sarmat’ı tanıtan Putin, “200 ton ağırlındaki bu füze 16 bin kilometre menzilli ve ister Kuzey, ister Güney Kutbu üzerinden dünyanın herhangi yerindeki hedefi vurabilecek kapasiteye sahip. Akıllı savaş başlıklarıyla donatılan yeni füzemizi ne şimdiki ne de gelecekte icat edilecek hiçbir füze kalkanı durdurabilecek güçte olmayacak” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, bunun yanısıra nükleer taşıma kapasitesi olan bir seyir füzesi, nükleer kapasiteli bir insansız denizaltı ve hipersonik bir füzenin testlerinin de sürdüğünü belirtti.

KITALARARASI İNSANSIZ DENİZALTI

Rusya’nın savunma sanayi alanında sadece kıtalararası balistik füze teknolojisiyle yetinmeyeceğini dile getiren Putin, “Çok yakında silahını hızlı çekenin kazanacağı dönem başlayacak. Bunun diğer anlamı sesten en az 10 kat hızlı yol alan silahlar dönemi. Bu yeni teknolojileri hayata geçirdiğimizde balistik füzeler mazi olacak. Çünkü yeni hızlı füzeler ateşlendiğinde karşı tarafa düğmeye basma şansı bile tanımayacak” dedi. Gelişmelerin karadaki yeniliklerle sınırlı kalmayacağını belirten Putin, “Fantastik sualtı projemiz de tamamlanmak üzere. Uzun menzilli robot denizaltıdan söz ediyorum. Bu insansız denizaltı bir kıtadan diğerine ulaşabilecek. Hızı ise normal denizaltının iki, hatta üç misli olacak” şeklinde konuştu. Putin, insansız denizaltının kıtalararası mesafe gidebileceğini ve hem uçakları hem de kıyı tesislerini hedef alabileceğini söyledi.

İSİM YARIŞMASI

Putin’in verdiği bilgilere göre testleri süren denizaltı, düşmanın kendisini vurmasından sakınacak derinliğe inebiliyor ve çok yüksek hıza çıkabiliyor. Putin, nükleer başlıklı seyir füzesi ve insansız denizaltının isimlerinin belirlenmediğini, bu yeni silahlara isim bulmak için Savunma Bakanlığı’nın ülke çapında yarışma düzenleyeceğini açıkladı. Dünyanın kritik bir dönemden geçmekte olduğunu vurgulayan Putin, “Yeni teknolojileri hayata geçiren taraf dünyanın yeni hâkimi olacak” dedi.

ADI TATAR TÜRKÇESİNDEN

Sarmat, ivedi, sonu olmayan, ölümsüz ve sınırsız anlamına geliyor. Rus diline Tatar Türkçesinden geçmiş bir kelime. Bunun yanısıra Sarmat, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’yle Güney’deki Osetya bölgesinde hem erkeklere hem kadınlara verilen bir isim. Ayrıca, Sarmatlar, M.Ö 6’ncı ve 4’üncü yüzyıllar arasında Orta Asya’dan Ural Dağları’na, ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya’ya, sonrasında ise Balkanlara kadar yayılmış olan bir Türk veya İranlı halk. Bazı araştırmacılar bu halkın bir kısmının Türk, bir kısmının İranlı olduğunu söylüyor.

ŞEYTAN 2

RS-28 Sarmat füzesine Şeytan 2 de deniyor. Sarmat, Sovyet döneminde üretilen ve Şeytan denilen R-36 Voevoda füzesinin geliştirilmiş hali. Ağır kıtalararası füze sınıfına giren Sarmat’ın fırlatma anındaki ağırlığı modeline göre 100 ila 200 ton arasında değişiyor. Taşıyabildiği nükleer başlık sayısı 10-20 arası. 16 bin km menzile sahip füze hedefe 7 bin km hızla ilerliyor. Taşıdığı nükleer başlıklar füzeden ayrıldıktan sonra kendi güzergâhlarını çizebiliyor. 2020’de tam olarak kullanılmaya başlanması hedeflenen Sarmat füzelerinin ilk aşamada sabit yer altı noktalarına 10 adet konuşlandırılması planlanıyor.