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Bakanlıktan "Çiftlik Bank" açıklaması!

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Bakanlıktan "Çiftlik Bank" açıklaması!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Çiftlik Bank ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan Bakanlıktan Bakanlıktan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan "Çiftlik Bank" açıklamasında, "Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır" denildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" konusunda ilk olarak 29 Kasım 2017 tarihinde sanal çiftlik oyunlarına ilişkin ve Bakanlığa daha önceden ulaşan sistemin yasal olup olmadığına ilişkin sorular ile piramit satış sistemi şeklinde faaliyet yürütüldüğüne dair ihbarlar üzerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünün duyurulduğu anımsatıldı.

Bakan Bülent Tüfenkci'nin denetim sürecinin değerlendirme aşamasında olduğuna ilişkin açıklamasının basında "Çiftlik Bank soruşturması bitti" benzeri başlıklarla haberleştirilmesi üzerine, yapılan incelemenin henüz değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu duyurularda da belirtildiği üzere Bakanlığın gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte başta yazılı ve çağrı merkezi olmak üzere çeşitli kanallardan ulaşan başvurularda Bakanlığımız talimatı, incelemesi, açıklamaları ya da yönlendirmesi neticesinde Bankaların denetim konusu şirket ile para çekme, yatırma gibi çeşitli bankacılık işlemlerini yapmadığı ve bu durumun çok sayıda mağduriyet yarattığı hususları dile getirilmektedir. Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır."

Bu kapsamda, "Bahsi geçen başvurularda yaşandığı iddia edilen bankacılık işlemlerine dair sorunların ilgili bankaların politika ve kararlarından kaynaklanıyor olabileceği." vurgulandı.

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