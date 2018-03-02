Tüm dünyaya bu fotoğrafı servis ettiler! Böyle poz verdiler

Suriye Doğu Guta'da ortaya çıkan Rus birliklerinin fotoğraflarını Reuters haber ajansı dünyaya servis etti.

Beş saatlik sınırlı ateşkes ilan edilen ancak rejim saldırılarının devam ettiği Suriye'nin başkenti Şam yakınlarından çarpıcı kareler geldi.

Reuters haber ajansı, Suriye ordu birlikleriyle birlikte Doğu Guta'ya gelen Rus askerlerinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Kontrol noktalarında çekilen fotoğraflarda, Rus askerleri Beşşar Esed ve Vladimir Putin posterleri önünde görülüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan bir aylık ateşkes kararı, rejim ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle henüz uygulanamıyor. Rus lider Putin, önceki gün yaptğı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle ilk sivil grubun bölgeden çıkarıldığını söylemişti.

Yıllardır rejim güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin insan sıkışmış durumda.

Başkent Şam'ın hemen yanındaki bölgede birçok mahalle tamamen enkaz halinde. Birleşmiş Milletler'in (BM) dün yayınladığı uydu görüntüleri, dünya üzerindeki cehennemi gözler önüne sermişti.